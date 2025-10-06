Ex entrenador argentino de Alianza Lima se encuentra grave de salud: Su pronóstico es reservado

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

La salud de Miguel Angel Russo, ex entrenador de Alianza Lima se ha resquebrajado en las últimas semanas. Boca Juniors, su actual club, informó que por esa razón se encuentra en su casa, donde está recibiendo atención médica, pero que su pronóstico es reservado, por lo que piden acompañarlo en este momento.

Enfermedad lo alejó del banquillo

De acuerdo al comunicado del cuadro 'Xeneize', el estratega de 69 años debió ser internado en su propio domicilio para recibir tratamiento por el cáncer que padece. Cabe precisar que en las últimas dos jornadas su asistente Claudio Úbeda, debió hacerse cargo del primer equipo.

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento", indica la publicación en redes.

Las complicaciones productor de la neoplasia que le detectaron en la vejiga y la próstata, han obligado al ex director técnico de Alianza Lima en 2019 a dejar su cargo de forma temporal. El pronostico reservado anunciado, podría alejarlo de forma definitiva del cuadro bonaerense.

Cabe recordar que este mal se le detectó en 2017, cuando el 'Palomo' era entrenador de Millonarios de Colombia. Tras conseguir el título nacional en esa campaña, anunció el padecimiento y que incluso se presentó a la definición después de haber sido sometido a una quimioterapia.

El paso de Russo por Alianza Lima

A finales del 2018 se desvinculó del equipo colombiano de mutuo acuerdo y fue cuando la entidad 'blanquiazul' lo buscó. El 4 de enero fue oficializado como nuevo entrenador por esa campaña, con la esperanza de romper con la sequía de 13 años sin conseguir el título nacional.

Sin embargo, su estancia en La Victoria fue corta y tres meses después, en Abril, rescindió su contrato. El estratega alegó problemas personales, a lo que se sumó la eliminación de la Copa Libertadores y la racha de 10 partidos seguidos sin conocer la victoria.

Dos meses después firmó con Cerro Porteño de Paraguay y en enero vuelve a dirigir a los 'xeneizes', 12 años después. Tuvo breves pasos por el Al-Nassr de Arabia Saudita, Rosario Central, San Lorenzo y con Boca en una tercera etapa.

