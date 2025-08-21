"No podemos inducir a todos para que paren": Confederación Nacional de Transportistas sobre paro de este jueves

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores, Miguel Ángel Palomino, se refirió a la situación del paro convocado para hoy en Lima y Callao. Según manifestó, no pueden "obligar" a todos los sectores a dejar de trabajar.

Rechazó que paro haya sido un "fracaso"

Durante diálogo con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Palomino indicó que la Asociación Nacional de Conductores decidió unirse al paro convocado para este jueves 21 de agosto debido a que, netamente, se está enfocando en exigir una lucha contra la inseguridad ciudadana.

"Nosotros somos Confederación de Asociaciones de Conductores, lo que pasa es que nosotros no podemos inducir a todos (a parar) porque no soy el convocante. El transporte de nosotros ha parado, no ha salido. Solamente están trabajando ahorita, creo un 60%", dijo a nuestro medio.

De tal modo, el representante consideró que dicha paralización no ha resultado ser un "fracaso", solo que hubo un tipo de "traición" por parte de algunos empresarios de dicho rubro que decidieron no sumarse a protestar contra el Estado con dicha medida. "Están recibiendo plata, seguramente", acusó.

En tal sentido, Palomino criticó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), liderado por César Sandoval, haya convocado solo a un sector de gremios de transporte formal para instalar en una mesa técnica, justo horas antes de que se realice el paro programado para este jueves 21 de agosto.

PNP informa sobre impacto del paro

Cabe mencionar que, según el jefe de la Región Policial Lima, el general Enrique Felipe Monroy, hasta el momento, los buses de transporte circulan con normalidad. Al respecto, se conoció que Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra desplegada en diferentes puntos de la capital para ejecutar el operativo 'Amanecer Seguro'.

"Estamos viendo hasta el momento que (...) está discurriendo con normalidad, la cantidad de buses de transporte público formal que está satisfaciendo la necesidad de transporte de los ciudadanos que se están dirigiendo a su centro de labores, centros de estudio o actividad particular", manifestó.



Asimismo, resaltó que los informes, tanto de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, vienen sin novedad, pues el transporte se registra de forma ágil y, por consiguiente, no hay aglomeración de personas.

