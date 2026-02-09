Urpi Torrado sobre últimas encuestas de Datum: "Primeros tres están estancados, pero consolidados"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado, señaló con respecto a las últimas encuestas que los candidatos que aparecen en los tres primeros lugares en los recientes sondeos están estables en su puesto, aunque no hayan crecido. Agregó que los de más atrás pelean por escalar posiciones.

Tres primeros puestos estancados

A dos meses de las Elecciones Generales 2026, los tres primeros puestos que ocupan la intención de voto parecen haberse estancado. Así, lo precisó Torrado al indicar que estas organizaciones políticas ni crecen ni caen de sus posiciones.

"Pareciera que los tres primeros lugares están estancados, ni crecen ni se caen; pero al mismo tiempo están bastante consolidados. Evalúas la serie de tiempo y se mantienen en el primer lugar, segundo lugar y hasta el tercer lugar", precisó.

Respecto a los candidatos que no llegan al 1% de electores, indicó que un gran grupo de candidatos tendrá "muy poca votación". Indicó que a pesar de 36 candidatos, ninguno llega a conectar con la población.

La diferencia entre aquellas agrupaciones políticas es muy mínima debido a que el margen de error de 2.8%, diferencia que no es significativa entre cada partido. "Todos están dentro del rango del empate estadístico", indica.

42.5% de indecisos

A este punto de la carrera política, un amplio porcentaje de la ciudadanía peruana aún no tiene elegido a su candidato presidencial, situación que se agrava cada elección. Torrado indica que en las votaciones del 2016, los votantes indecisos llegaban al 14%, evidenciando una gran diferencia con el presente.

"Los indecisos suman 42.5% que son aquellos que dicen que van a votar blanco, viciado o todavía no saben. Si lo comparamos con el 2021 eran 33%, 10 puntos menos", precisó.

Lo que sí ha aumentado es un voto progresivo del voto de rechazo o de indecisión por desconexión de la política. "Proyecta ser mucho más duro y complicado que el 2021". Torrado indicó que en las últimas elecciones "el ganador fue el blanco y nulo", obteniendo 3.300.000 votos superando los votos obtenidos por Pedro Castillo con 2.700.000.

Pero no es solo el voto de protesta el que desanima a la población. A ello se suma la complicación que podría llegar con la cédula de votación. "Vamos a tener un número de votos blanco y nulo mayor".