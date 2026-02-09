Sismo remece Perú HOY, 9 de febrero: Conoce la magnitud y epicentro aquí

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sismos no paran en el Perú. Hoy, 9 de febrero se detectó un nuevo movimiento telúrico durante la tarde de este lunes según reportó el Centro Sismológico Nacional (Censis). Conoce los detalles aquí.

Sismo de 3.9 en Arequipa

La tarde de este 9 de febrero se reportó un nuevo sismo en el territorio nacional. Así lo dio a conocer el reporte del Centro Sismológico dando a conocer de un sismo de magnitud 3.9 alrededor de las 6:10 de la tarde de este lunes.

El Censis, entidad adscrita al Instituto Geofísico del Perú (IGP), indicó que el temblor ocurrió a 41 kilómetros al sur de la localidad Camaná en la ciudad de Camaná, en la departamento de Arequipa.

La notificación precisa que contó con una profundidad de 41 kilómetros, latitud de -16.99, una longitud de -72.77 y una intensidad de II-III Camaná, según la escala de Mercalli.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0072

Fecha y Hora Local: 09/02/2026 18:10:09

Magnitud: 3.9

Profundidad: 41km

Latitud: -16.99

Longitud: -72.77

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 41 km al S de Camaná, Camaná - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) February 9, 2026

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) perteneciente al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) brindó detalles del sismo ocurrido durante esta tarde. En esta se precisa que el epicentro ocurrió en Camaná.

Reporte COEN-Indeci

Siguiendo con el rango de magnitud registrado, se registró que por contar con una magnitud 3.7, esta catalogado con alerta verde, la cual indica que es un sismo de baja magnitud por encontrarse en la categoría < 4.5

¿Qué debe tener la mochila de emergencia?

Siempre debes tener en tu casa una mochila de emergencia y esta tendrá elementos que puedan ayudarte en situaciones de sismos y otros desastres naturales. No deben faltar alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

Recomendaciones de Indeci

Indeci brinda sugerencias a tomar en cuenta ante la ocurrencia de temblores en el territorio nacional.

Conservar la calma en todo momento, evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.

Aléjese de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda caer en la Vía de Evacuación.

Si no puedes salir, ubícate en la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muros estructurales o cerca a la caja del ascensor.

Evacúa con tu mochila para Emergencias

Un sismo de magnitud 3.9 remeció Arequipa alrededor de las 6:10 de la tarde. Se recomienda seguir los canales oficiales y seguir las recomendaciones expuestas.