09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que ahora los usuarios podrán restringir la contratación de nuevas líneas a su nombre impidiendo así que terceros soliciten números sin permiso por medio de la suplantación.

Usuarios pueden impedir contratación de nuevas líneas

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir el crimen, Osiptel ha dispuesto que los usuarios puedan impedir que terceros soliciten nuevas líneas a su nombre. Así, cualquier persona natural podrá solicitar la restricción total de nuevos servicios móviles a su nombre.

De acuerdo a la medida, la restricción se puede dar en todos los canales de venta habilitados por las empresas operadoras, de forma que el usuario pueda acceder a esta medida de manera más accesible.

La finalidad de esta resolución es impedir que los usuarios sean víctimas de suplantación, dado que clientes eran sorprendidos con una mayor cantidad de líneas telefónicas que las solicitadas o simplemente ya poseían con los necesarios.

¿Cómo realizar la restricción?

Esta restricción esta respaldada bajo la Resolución n.° 00135-2025-CD/OSIPTEL, del 23 de diciembre de 2025, donde cualquier ciudadano, abonado o no de una empresa de servicios móviles, podrá acercarse o contactar a la empresa operadora para realizar la restricción.

La normativa india que la empresa operadora deberá atender la solicitud en un plazo máximo de cinco días calendario. Para llegar a ello, primero se debe pasar por una validación de identidad de la persona natural por medio de la verificación biométrica.

Una vez realizada la restricción, la operadora queda impedida de realizar la gestión de una nueva solicitud de contratación de servicio móvil vinculado al número de DNI del solicitante. Salvo que el usuario decida levantar la restricción de forma presencial y bajo los protocolos establecidos, no se podrá gestionar nuevas líneas.

La resolución indica que si una persona natural cuenta con más de 10 líneas de servicios móviles registradas a su nombre, esta necesariamente deberá pasar por un proceso de validación de identidad de la persona.

Como medida adicional, se establece un límite de la cantidad de contrataciones para personas naturales a un solo servicio móvil por mes y por empresa operadora, lo cual no afecta a la portabilidad numérica.

Ahora los usuarios tienen la opción de restringir que se soliciten nuevas contrataciones a su nombre, según lo indicó Osiptel. La medida se enmarca en medio del estado de emergencia y la lucha contra la inseguridad ciudadana.