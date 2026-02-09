SUNAT: Ingresos tributarios de enero alcanzaron los S/ 16,489 millones

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En enero, los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 16 489 millones. Con ello, la recaudación del mes registró un crecimiento de 1,0% con respecto al mismo período del año pasado, logrando 20 meses de crecimiento continuo de la recaudación nacional.

Factores determinantes del resultado de la recaudación de enero

El resultado positivo de la recaudación de enero se debe a diversos factores. Entre los principales que favorecieron el incremento de la recaudación, se puede mencionar a los siguientes:

El desempeño favorable de la actividad económica durante diciembre, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de enero, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 3,4% y de 7,3% en el caso de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 1,0% observada en las importaciones US$ CIF.

Las mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles mensuales de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

Los mayores coeficientes aplicados para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del periodo tributario diciembre declarado y pagado en enero 2026, y la reducción de los saldos a favor de los contribuyentes, ambos derivados de los resultados empresariales favorables obtenidos en el ejercicio 2024.

Las acciones de cierre de brechas tributarias desarrolladas por la SUNAT que permitieron la recuperación de importantes montos de tributos no declarados o dejados de pagar.

La mayor recaudación generada por la aplicación de las siguientes normas:

El Decreto Legislativo N.º 1623 referido a la aplicación del IGV a los servicios digitales, con una recaudación de S/ 65 millones en enero.

La Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644 referidos al Impuesto a los juegos y apuestas deportivas a distancia y a la aplicación del ISC a dichas actividades, que en conjunto recaudaron S/ 51 millones en enero.

El Decreto Supremo N.º 115-2024-EF que estableció la tasa del ISC a la cerveza en 0,047% de la UIT.

Como contraparte, los principales factores que influenciaron en la recaudación de enero fueron los siguientes:

El efecto estadístico como resultado de los menores pagos extraordinarios registrados en enero del 2026 (S/ 370 millones) en comparación con el mismo mes del año anterior (S/ 966 millones), los mismos que provienen tanto del resultado de las acciones de control llevadas a cabo por la SUNAT, como por operaciones empresariales (ventas de empresas y pago de dividendos, entre otros). En este efecto estadístico cabe incluir también a los pagos por Fraccionamiento Especial (Decreto Legislativo N.º 1634) ya que enero del año 2025 se contó con los montos asociados al pago al contado, cuotas iniciales y pagos sumarios con motivo del acogimiento al beneficio, los que en conjunto sumaron S/ 122,4 millones frente a solo S/ 10 millones recaudados en enero 2026 solo por concepto de cuotas corrientes.

La caída del tipo de cambio en 10,4% respecto al mismo mes del año anterior impactando principalmente en la recaudación vinculada a las importaciones y en el ingreso mensual declarado por los exportadores.

El efecto generado por la aplicación de las siguientes normas:

La Ley N.º 31903 que dispone la libre disposición de fondos de las cuentas de detracciones de las empresas MYPE, lo cual viene afectando los flujos de recaudación por cobranza de la deuda tributaria y los denominados Ingresos Como Recaudación - ICR.

La Ley N.º 32219 que modificó a la Ley N.º 31556, ampliando la vigencia de la tasa reducida del 8% del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de restaurantes, hoteles, alojamientos turísticos, servicios de catering y concesionarios.

La Ley N.º 31962, que modificó los intereses aplicables tanto en las devoluciones como en la actualización de las multas.

Tendencia positiva de la recaudación tributaria.

Principales resultados por tributos

Impuesto a la Renta

En enero se recaudaron S/ 7 196 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 4,4% en comparación con el mismo mes del año 2025.

Al respecto, se registraron incrementos en los montos recaudados por concepto de pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen Mype Tributario - RMT (21,2%). Asimismo, se incrementaron los pagos correspondientes a la Primera Categoría (2,7%), Segunda Categoría (68,2%), Cuarta Categoría (6,3%), Régimen Especial de Renta - RER (3,9%) y Resto de Rentas (51,1%).

En contraste, tanto el Impuesto a la Renta de Sujetos No Domiciliados (-37,7%) como la Regularización del Impuesto a la Renta (-61,0%) y los pagos por Quinta Categoría (- 1,1%) mostraron retrocesos por el efecto estadístico generado por los pagos extraordinarios registrados en enero del año pasado.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/ 9 633 millones en enero, importe que representó una disminución de 1,3% frente al mismo mes de 2025.

El IGV Interno recaudó S/ 6 619 millones, obteniendo un crecimiento de 3,9% con respecto a enero de 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de diciembre, las acciones de control y cobranza desplegadas por la SUNAT y por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/ 3 015 millones, importe que representó una disminución de 11,2% en comparación con lo percibido en enero de 2025. Dicha contracción se debió al menor tipo de cambio (S/ 3,36 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional, pese al incremento de 1,0% en las importaciones del mes.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

La recaudación del ISC alcanzó S/ 1 021 millones en enero, monto que representó un aumento de 9,0% respecto a enero de 2025.

El ISC interno se expandió en 28,1%, influenciado por el significativo incremento de 140,8% en los pagos correspondientes a combustibles gravados, en un contexto de menores compensaciones de créditos por importación aplicados contra las obligaciones del mes y mayores ventas.

Por su parte, el ISC que grava al resto de productos gravados creció en 8,2%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas, a lo que se sumó la recaudación del ISC a juegos y apuestas a distancia (S/ 27 millones), con impacto en la recaudación desde febrero de 2025.

En contraste, el ISC que grava las importaciones se contrajo en 24,9%, principalmente por los menores pagos por importaciones de combustibles previamente garantizadas (-33,4%) y, en menor medida, por la disminución de 6,6% en el resto de los productos gravados en un contexto de menor tipo de cambio.

Tributación a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia

La recaudación por el Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia alcanzó los S/ 25 millones en enero. Por su parte, la recaudación del ISC que grava a dicha actividad fue de S/ 27 millones.

Otros Ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/ 758 millones, monto que representó una disminución de 27,1% respecto a lo obtenido en enero de 2025. Este resultado se debió principalmente a los menores pagos por Multas (-74,8%) y por Fraccionamientos (-29,9%), como consecuencia del efecto estadístico de los pagos extraordinarios y de las cuotas del acogimiento al fraccionamiento especial, registrados en el mismo mes del año anterior.

En contraste, se incrementó la recaudación de Casinos y Tragamonedas, Juegos y Apuestas Deportivas a distancia (137,0%), Ingresos como recaudación - ICR (15,2%), Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF (15,7%), Régimen Único Simplificado (2,2%) y Otros Ingresos Tributarios (15,5%).

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos realizadas en enero ascendieron a S/ 2 264 millones, importe que representó una disminución de 8,2% en comparación con el mismo mes de 2025.