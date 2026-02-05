Pablo Guede deja inesperado mensaje tras derrota de Alianza Lima: "Esto recién empieza"

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Más allá del 1-0 que sufrió Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, todas las miradas se fueron directo al entrenador Pablo Guede. En conferencia de prensa, el técnico argentino dejó un inesperado mensaje que sorprendió por su tono optimista, pese al mal resultado en Paraguay.

Alianza Lima perdió 1-0 ante 2 de Mayo

2 de Mayo y Alianza Lima se vieron las caras por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, en el Estadio Monumental Río Parapití, en la ciudad de Juan Pedro Caballero.

Y sí, fue un resultado que agarró a muchos con la guardia baja, porque el dueño de casa se quedó con la victoria por 1-0, aprovechando una de las pocas que tuvo en ataque.

Desde el arranque, 2 de Mayo se paró para esperar y salir rapidísimo de contra, tratando de hacer daño con la velocidad de sus delanteros, mientras que Alianza Lima fue el que tuvo la pelota casi todo el tiempo y manejó el ritmo del encuentro.

Eso sí, más allá del dominio blanquiazul, ninguno estuvo fino para definir y las situaciones claras fueron contadas. Por eso, el primer tiempo se fue sin goles y con más intención que peligro real.

Para el complemento, el partido se fue apagando de a pocos. Bajó la intensidad, aparecieron los errores y los arcos quedaron cada vez más lejos. Todo hacía pensar que el empate estaba firmado... hasta que, cuando ya se jugaba el tramo final, llegó el baldazo de agua fría para Alianza.

A los 84 minutos, Diego Acosta sacó un derechazo tremendo desde fuera del área y la clavó al ángulo, imposible para Guillermo Viscarra. Un verdadero golazo que hizo explotar el estadio y que terminó siendo el único grito de la noche.

¿Qué dijo Guede tras la derrota de Alianza?

Sin embargo, lo que más sorprendió llegó después del pitazo final. En conferencia de prensa, el técnico argentino Pablo Guede dejó un inesperado mensaje que rápidamente se viralizó.

Lejos de hacer una autocrítica por el funcionamiento del equipo, el entrenador sostuvo: "Creo que hicimos una gran primera parte y merecimos el gol".

La frase llamó la atención porque evitó referirse a los problemas de definición y a las decisiones tácticas que más cuestionaron los hinchas, como las suplencias de Eryc Castillo, Jairo Vélez y Paolo Guerrero.

Además, Pablo Guede se mostró convencido de que la serie está totalmente abierta y minimizó el impacto del resultado en Paraguay. "Faltan los últimos 90 minutos, creo que lo hicimos muy bien", declaró ante los medios.

Minutos después, reforzó su discurso de calma y proceso, apelando a la confianza en el grupo: "Esto recién empieza, los muchachos están confiados, iremos paso a paso".

Así, tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026, Pablo Guede dejó un inesperado mensaje que sorprendió por su tono optimista y por la ausencia de autocrítica, en un momento en el que el equipo está obligado a cambiar su imagen si quiere seguir con vida en el torneo continental.