Incendio en Iquitos: Embarcación con combustible explota dejando al menos seis personas heridas

En un puerto ubicado en el límite de los distritos de Iquitos y Punchana se registró la explosión de una embarcación que transportaba combustible alertando a los lugareños. Al momento se reportaría seis personas heridas por el siniestro.

Embarcación se incendia en Iquitos

Un incendio se originó en una embarcación fluvial que transportaba combustible y balones de gas cerca de la avenida La Marina en Iquitos. El hecho ocurrido alrededor de las 7:00 de la tarde alertando a los ciudadanos de la jurisdicción por la peligrosidad de los productos inflamables.

El barco se encontraba anclado al puerto cuando se habría originado el siniestro ante la presencia de presuntos trabajadores. La embarcación quedó completamente destruida y provocó grandes llamas de fuego.

Al menos seis personas habría resultado heridas, como consecuencia de la explosión. Algunos de los heridos cuentan con quemaduras de mayor gravedad y su estado de salud se encuentra bajo reserva.

Los heridos fueron trasladados de emergencia hacia el Hospital Regional de Loreto para mitigar el impacto del fuego. Según información preliminar, uno de los agraviados sería un menor de 17 años con complicaciones respiratorias. Por su parte, otro agraviado se contraría en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Personal de la Policía Nacional del Perú junto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios se apersonaron hacia la zona para intentar mitigar las llamas del fuego.

Camiones cisterna llegaron hacia la zona junto contras unidades de auxilio para poder atender a los heridos y controlar el fuego. Una embarcación de una empresa privada coopera con los trabajos de control.

Noticia en desarrollo...