Sergio Peña: Ex Alianza Lima tuvo amargo debut con Sakaryaspor de segunda división de Turquía

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Su escandalosa salida del Matute

Luego de que el club blanquiazul rescinda su contrato a través en un acuerdo bilateral, con el fin de marcar su salida, luego de un bajo desempeño desde su ingreso en mitad de la temporada 2025. Además de eso, sumarle el escándalo por la denuncia de violación durante su pretemporada en Uruguay.

A los pocos días, se anunció el fichaje de un renovado Sergio Peña para el club turco, Sakaryaspor. El enfrentamiento se dio contra Erzurumspor FK por la fecha 24 del torneo de segunda división de la Liga Turca.

El debut en tierras otomanas

La condición para Peña era simple, ganar. El Sakaryaspor estaba obligado de llevarse la victoria para entrar a la zona de salvación, es por ello que se dispone al volante peruano ser titular ante el Erzurumspor, para definir el título en la división de plata del balompié turco.

Aunque su intento por destacar en la cancha intentaron ser gratos mediante la conducción de su escuadra, sin embargo, esto no bastó para evitar la caída como local. El italiano Giovanni Crociata, marcó la diferencia a favor del club rival a los 16 minutos de la parte complementaria.

Aunque se haya intentado, el Sakaryaspor estuvo lejos de mantener el empate, pues sus delanteros estuvieron completamente controlados por la defensa del Erzumspor, limitando su acercamiento al arco.

Terrible caída de la verdinegra

Contrario al otro club, el nuevo hogar de Peña atraviesa grandes apuros para salvarse del descenso. Pero los ánimos no cayeron para Hakan Kutlu, responsable técnico del Sakaryaspor, que resaltó el desempeño de su club y aseguró una importante alza a las dinámicas durante las siguientes semanas.

"Estábamos bien hasta que encajamos el gol, mostramos el juego que queríamos en el campo. Después del gol, nuestra motivación bajó. El equipo está en proceso de adaptación tras los cambios en la plantilla" señaló.

Se les espera un próximo encuentro que igual de duro, será ante el Amed Sportif, el principal candidato para llevarse el título de campeón, esperando que el club de Peña supere sus 23 puntos y logre las 5 unidades que lo saque del puesto 18 e ingrese a la zona de la salvación. El dirigente turco invitó a sus seguidores a creer en la recuperación del equipo: