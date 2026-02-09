OSITRAN puede supervisar a COSCO Shipping por ser administrador portuario, señala Verónica Zambrano

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La controversia en torno al rol de Cosco Shipping en el megapuerto de Chancay volvió a tomar fuerza tras las declaraciones de la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, quien aclaró que el organismo nunca ha considerado a la empresa como una concesión, pero sí como un administrador portuario sujeto a fiscalización.

En diálogo con Exitosa, Zambrano respondió a los argumentos del abogado de Cosco Shipping, Ramiro Portocarrero, quien había sostenido que Ositrán no debía supervisar el megapuerto por tratarse de una compañía privada.

"Eso nunca ha estado en discusión. Ositrán nunca dijo que Cosco Shipping sea una concesión ni ha pretendido tratarla como una. Pero Ositrán no solamente supervisa concesiones, también a cualquier empresa que califica como entidad prestadora", señaló.

Facultades de supervisión

La titular de Ositrán explicó que, según la Ley del Sistema Portuario Nacional, Cosco Shipping cuenta con un "derecho de uso de área de agua y franja ribereña", lo que constituye una licencia que lo convierte en administrador portuario.

"Nosotros también supervisamos a los administradores portuarios. Cosco Shipping ha entrado y ha tratado de salirse de lo que es la normativa que se aplica a toda empresa de su categoría", precisó.

Zambrano subrayó que la fiscalización se aplica no porque la empresa sea concesionaria, sino porque presta un servicio de uso público, condición que, según afirma, la propia compañía solicitó al iniciar operaciones.

Discusiones y regulaciones

El megapuerto de Chancay, considerado uno de los proyectos más ambiciosos de infraestructura portuaria en el país, ha estado rodeado de debates sobre su impacto económico y regulatorio.

Mientras Cosco Shipping insiste en que su carácter privado lo exime de ciertas obligaciones, Ositrán sostiene que la normativa vigente le otorga facultades para supervisar cualquier entidad que administre servicios portuarios de alcance nacional.

El caso refleja la tensión entre inversión privada y regulación estatal en proyectos estratégicos. Por un lado, Cosco Shipping busca operar con autonomía, mientras que Ositrán defiende la necesidad de aplicar reglas uniformes para garantizar transparencia y seguridad en el servicio.

La discusión no solo involucra aspectos legales, sino también la confianza pública en torno a un proyecto que promete transformar la dinámica comercial del país. La aclaración de Zambrano marca un punto clave: el megapuerto de Chancay no puede quedar fuera del marco regulatorio, independientemente de la naturaleza de la empresa que lo gestiona.