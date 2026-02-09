Elecciones 2026: José Jerí afirma que garantizará un "proceso electoral transparente y libre"

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde Palacio de Gobierno, el presidente de la República José Jerí aseguró que su gobierno garantizará la realización de unas Elecciones Generales "transparentes e imparciales" este 12 de abril.

"Aseguraremos un proceso electoral transparente"

Tras recibir el saludo protocolar del Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú, el mandatario señaló que uno de los ejes centrales de su gestión es la democracia y la lucha frontal contra la delincuencia, "cueste lo que cueste".

"Las prioridades que nos hemos planteado pasan por asegurar un proceso electoral democrático, libre, transparente e imparcial. Nuestra razón de ser es justamente ello", prometió con énfasis.

Jerí Oré recordó que el proceso electoral se realizará en unos pocos meses y señaló estar seguro de que el nuevo mandatario electo estará a la altura del reto que tendrá delante.

"Estoy sumamente convencido que, quien sea electo, sabrá llevar con orgullo y responsabilidad el desafío de hacer que nuestro país siga creciendo hacia una sociedad cada vez más justa, segura y desarrollada", agregó.

Además resaltó el trabajo de fortalecer la seguridad ciudadana y preservar la estabilidad económica en lo que le queda de gestión.

Vizcarra denuncia trato desigual en Barbadillo y desafía a Jerí

Mediante sus redes sociales, el condenado a 14 años de prisión afirmó que se le ha realizado "tres requisas en menos de 24 horas", que incluyeron fotografías reveladas en la prensa. Ante ello, expresó su indignación respecto a que Alberto Fujimori nunca haya pasado por ello.

"¿Le hicieron alguna (requisa) a Fujimori en los 16 años que estuvo en Barbadillo? Tenía hasta una huerta que cultivaba con todas sus herramientas, incluyendo un tractor", recordó Vizcarra.

Según el exmandatario, dicha orden "viene de arriba", refiriéndose al gobierno del presidente José Jerí, a quien viene culpando de presuntos abusos durante su estadía en prisión y hasta por ser el causante de las demoras médicas para su última cirugía, donde perdió un riñón.

Por ello, desafío a Jerí Oré a visitarlo durante la próxima requisa en su contra, ironizando con el tema y haciendo un guiño al tan cuestionado caso 'Chifagate', por el que el mandatario viene siendo investigado.

"Que venga a mi habitación, a ver si con ello disminuye la extorsión y el sicariato, hoy desbordados en el país. Y de acá, encapuchado, se puede ir a comer un chifita, con su amigo el chino y la mafia del Congreso que lo protege". finalizó Vizcarra.

