RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Deudos exigen justicia

Altos mandos policiales se reúnen con gremios de transporte público tras últimos ataques: Intensificarán los operativos

Tras los últimos ataques extorsivos a dos empresas de transporte público, los altos mandos de la PNP y representantes del sector se reunieron para articular estrategias que permitan la captura de los hampones.

Reunión entre máximas autoridades policiales y transportistas.
Reunión entre máximas autoridades policiales y transportistas. Mininter

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Frente a los últimos ataques extorsivos a dos empresas de transporte público, este lunes 9 de febrero, representantes de este sector, junto a las máximas autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), sostuvieron una reunión de trabajo para escuchar sus demandas y articular estrategias en la lucha contra las extorsiones y otras modalidades delictivas

Durante su exposición, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, ratificó el compromiso de su gestión de seguir optimizando las acciones empeladas por la PNP para enfrentar de forma más eficaz a las organizaciones criminales, garantizando la seguridad de los conductores y los usuarios del servicio de transporte.

Intensificarán operativos para capturar a extorsionadores 

Como se recuerda, el último fin de semana los hampones cobraron la vida de dos transportistas. El primer atentado se registró la noche del 6 de febrero en el puente Llanavilla (Panamericana Sur) - Lurín. A consecuencia del hecho delictivo, un conductor de la empresa de transportes "Guadulfo Silva Carbajal" falleció al instante tras recibir varios impactos bala en el cuerpo.

El segundo ataque se produjo la tarde del siguiente en Santa Anita hacia la empresa "Pesqueros". Un sujeto interceptó a una de sus unidades, disparando contra la misma en varias ocasiones, haciéndole perder la vida al conductor producto de tres proyectiles que impactaron su anatomía.

Ate: General PNP Óscar Arriola asegura que cifras de homicidios del Sinadef son "falsas e irreales"
Lee también

Ate: General PNP Óscar Arriola asegura que cifras de homicidios del Sinadef son "falsas e irreales"

Ante esta situación, el titular del Interior no solo anunció que se "reforzarán las coordinaciones interinstitucionales" para intensificar las operaciones de control, también resaltó los esfuerzos y resultados de la institución policial en el marco de su lucha contra la criminalidad, exhortando a los transportistas a denunciar cuando se produzcan hechos delictivos. 

"La División de Investigación de Extorsiones está obteniendo resultados concretos gracias a la colaboración de los transportistas. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, viene realizando importantes esfuerzos para articular todas las líneas de investigación a partir de la información que ustedes nos proporcionan", puntualizó. 

Óscar Arriola duda de las cifras del SINADEF

En medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana, el incremento de homicidios y ataques extorsivos, especialmente contra el sector transporte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, negó que las cifras de estos crímenes sean tan altas como lo muestra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF)

General de la PNP hace mea culpa tras asesinato de chofer en Santa Anita: "No hay un policía para cada cuadra"
Lee también

General de la PNP hace mea culpa tras asesinato de chofer en Santa Anita: "No hay un policía para cada cuadra"

"Esa información es absolutamente falsa e irreal. El SINADEF nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completar con alguna información que le proporciona posteriormente los protocolos de necropsia en la morgue", dijo a la prensa.

Sus declaraciones las dio luego de que el titular de Justicia, Walter Martínez, mencionara que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los próximos días, tras estar "en su última etapa de elaboración". 

Mientras el Gobierno continúa aplazando dicha presentación (ahora por tercera vez), los transportistas exigen que se intensifiquen las acciones contra la criminalidad para no lamentar más pérdidas humanas. 

Temas relacionados Ataques Extorsivos Mininter Policía Nacional del Perú transporte público Vicente Tiburcio

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA