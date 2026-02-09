Altos mandos policiales se reúnen con gremios de transporte público tras últimos ataques: Intensificarán los operativos

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a los últimos ataques extorsivos a dos empresas de transporte público, este lunes 9 de febrero, representantes de este sector, junto a las máximas autoridades del Ministerio del Interior (Mininter) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), sostuvieron una reunión de trabajo para escuchar sus demandas y articular estrategias en la lucha contra las extorsiones y otras modalidades delictivas.

Durante su exposición, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, ratificó el compromiso de su gestión de seguir optimizando las acciones empeladas por la PNP para enfrentar de forma más eficaz a las organizaciones criminales, garantizando la seguridad de los conductores y los usuarios del servicio de transporte.

El ministro Vicente Tiburcio lidera una reunión de trabajo con representantes de gremios de transportistas, con el fin de reforzar el trabajo articulado y optimizar las estrategias operativas de la @PoliciaPeru frente a las extorsiones y otras modalidades delictivas. pic.twitter.com/zeJQOvac9U — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) February 9, 2026

Intensificarán operativos para capturar a extorsionadores

Como se recuerda, el último fin de semana los hampones cobraron la vida de dos transportistas. El primer atentado se registró la noche del 6 de febrero en el puente Llanavilla (Panamericana Sur) - Lurín. A consecuencia del hecho delictivo, un conductor de la empresa de transportes "Guadulfo Silva Carbajal" falleció al instante tras recibir varios impactos bala en el cuerpo.

El segundo ataque se produjo la tarde del siguiente en Santa Anita hacia la empresa "Pesqueros". Un sujeto interceptó a una de sus unidades, disparando contra la misma en varias ocasiones, haciéndole perder la vida al conductor producto de tres proyectiles que impactaron su anatomía.

Ante esta situación, el titular del Interior no solo anunció que se "reforzarán las coordinaciones interinstitucionales" para intensificar las operaciones de control, también resaltó los esfuerzos y resultados de la institución policial en el marco de su lucha contra la criminalidad, exhortando a los transportistas a denunciar cuando se produzcan hechos delictivos.

"La División de Investigación de Extorsiones está obteniendo resultados concretos gracias a la colaboración de los transportistas. El general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, viene realizando importantes esfuerzos para articular todas las líneas de investigación a partir de la información que ustedes nos proporcionan", puntualizó.

Óscar Arriola duda de las cifras del SINADEF

En medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana, el incremento de homicidios y ataques extorsivos, especialmente contra el sector transporte, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, negó que las cifras de estos crímenes sean tan altas como lo muestra el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF).

"Esa información es absolutamente falsa e irreal. El SINADEF nunca va a poder tener, en homicidios, un número mayor al que tiene registrado la Policía, porque falta completar con alguna información que le proporciona posteriormente los protocolos de necropsia en la morgue", dijo a la prensa.

Sus declaraciones las dio luego de que el titular de Justicia, Walter Martínez, mencionara que Plan Nacional de Seguridad Ciudadana será presentado en los próximos días, tras estar "en su última etapa de elaboración".

Mientras el Gobierno continúa aplazando dicha presentación (ahora por tercera vez), los transportistas exigen que se intensifiquen las acciones contra la criminalidad para no lamentar más pérdidas humanas.