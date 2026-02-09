EsSalud: "Farmacia del Hospital Almenara está al 93%", afirmó tras visita de Fiscalía

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes por la mañana, la Fiscalía realizó una inspección al hospital Guillermo Almenara ante las graves denuncias contra EsSalud por falta de medicamentos. Tras la visita, la Red Prestacional Almenara aseguró que a la farmacia solo le falta un 7% de stock.

Red Almenara de EsSalud defiende abastecimiento de farmacia

Mediante un comunicado, EsSalud informó que el nosocomio brindó hoy las "facilidades de acceso y logística" a los directivos del Ministerio Público para el desarrollo de su visita preventiva, en línea con su "compromiso con la rendición de cuentas".

Ante las denuncias de pacientes que también acusan al hospital de no contar con los equipos necesarios, sobretodo para enfermedades como el cáncer, señalan que entregaron formalmente expedientes que dan cuenta del estado técnico de sus tomógrafos.

Según señalaron, dicha documentación detallará no solo el estado y el abastecimiento de medicamentos, sino también los procesos de compra y mantenimiento en curso.

"Se ha remitido los cronogramas y plazos establecidos para la adquisición de medicinas y la operatividad total de los equipos de ayuda diagnóstica, con el fin de garantizar la continuidad de la atención", precisaron.

La Red Prestacional Almenara, además, aseguró que la farmacia del hospital "está abastecida al 93%", pues los medicamentos están ingresando al hospital mediante un "proceso logístico y progresivo".

EsSalud también respondió reclamos de pacientes con cáncer y desmintió falta de medicinas.

Finalmente, recalcaron que están a disposición de las autoridades del Ministerio Público "en todas las etapas de la inspección."

Equipo fiscal exhorta a asegurar el abastecimiento de medicinas

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, la diligencia estuvo a cargo del fiscal provincial Roldán Soto Salazar, a fin de constatar "la grave situación" de desabastecimiento de medicinas para los asegurados.

En ese sentido, el equipo fiscal inspeccionó las áreas de Farmacia, Emergencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), entre otras, con el objetivo de prevenir la comisión de delitos contra la salud pública y de omisión de funciones, por parte del personal de salud.

Según explicó el fiscal, "la falta de medicamentos y otros insumos, pone en serio riesgo la atención a los usuarios y los servicios de salud en general". Bajo esta consideración, exhortó a los directivos del hospital y a los funcionarios de EsSalud a gestionar en el "más breve plazo" la compra de dichos productos.

Cabe señalar que, durante el operativo participaron representantes de la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), EsSalud, Dirección de Redes Integrales de Salud (DIRIS) Lima Sur y del Ministerio de Salud (Minsa).