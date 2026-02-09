¡Hasta 9 horas SIN LUZ! Anuncian interrupción del servicio eléctrico el 10 y 11 de febrero: ¿Tu zona se verá afectada?

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conoce qué zonas del país se verán afectadas con el corte del servicio eléctrico programado para este martes 10 y miércoles 11 de febrero para tomar medidas preventivas desde ya y evitar contratiempos.

Motivo del corte de luz el 10 y 11 de febrero

La empresa Hidrandina, a través de su página web, informó que ejecutará algunos cortes programados de energía eléctrica en diversos distritos de la región La Libertad, así como en Áncash y Cajamarca. ¿El objetivo? Pues bien, la institución encargada del suministro eléctrico en el norte del Perú revela que se busca mejorar la calidad del servicio y garantizar un suministro más estable.

Entre las acciones que se ejecutarán en las fechas mencionadas están la subsanación de deficiencias, el cambio de transformadores, poda de árboles y mantenimiento de redes de distribución. Por lo cual, pide a sus usuarios a tomar medidas preventivas, especialmente si realizarán trabajos remotos desde casa el 10 y 11 de febrero.

Ten en cuenta que la interrupción del servicio será temporal y en determinadas zonas que te revelamo a continuación para que tomes tus precauciones desde ya y así evitar inconvenientes.

¿Dónde no habrá luz el martes 10 de febrero?

De acuerdo al más reciente reporte de Hidrandina, se ejecutará cortes de luz este martes 10 de febrero en la región de Cajamarca:

en San Miguel: La Pajilla, Casa Blanca, La Aventuranza, San José, Barrios Altos, Miravalles, La Bervena, Minis, Varapaccha, El Sauce, Carnamu, Mirador, El Miradorcito, Ubidi, Los Reyes, Chaman, El Porvenir, San Juan Pampa, Nuevo San Martín, Pencapata, Tayal. Sector San Martín Viejo, Anexo Talambito, Anexo Nueva Jerusalén, Sector La Espina. San Miguel: Quinden, La Mascota, Monte Alegre, Anexo El Guayo.

Quinden, La Mascota, Monte Alegre, Anexo El Guayo. Yonan , Contumaza: La Bomba, Yatahual, Yubed Y Terlen.

, Contumaza: La Bomba, Yatahual, Yubed Y Terlen. Tantarica , en Contumaza: Anexo La Capilla.

, en Contumaza: Anexo La Capilla. Horario de la interrupción: Desde las 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Sin luz este miércoles 11 de febrero

También se reveló que la interrupción del servicio eléctrico se dará el miércoles 11 de febrero en:

La Libertad

En Virú desde las 10:00 a.m. a 11:00 a.m.: Sector Víctor Raúl- Ca. Alejandro Romualdo, Cesar Vallejo,Ricardo Palma y Parque de la Bandera.

a.m. a 11:00 a.m.: Sector Víctor Raúl- Ca. Alejandro Romualdo, Cesar Vallejo,Ricardo Palma y Parque de la Bandera. Huanchaco desde las 8:30 a.m. a 10:30 a.m.: Centro Poblado Menor El Milagro III Etapa: Ca. Dean Saavedra mza. E; Ca. Leoncio Prado mza. A; Ca. Sinchi Roca mza 61; Mzas A, B, C, D, E, F. Mientras que desde las 11:00 a.m. a 1:30 p.m. se ejecutará el corte en Centro Poblado Menor. El Milagro III: Manzanas 34, H, I, J, K, L, LL, M, N. Centro Poblado Menor. El Milagro VIII: Mza L. Centro Poblado Menor El Milagro V-A: Mza M.

En Áncash

En Casma desde las 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en: AAHH. Lomas de Villa Alta, AA.HH. 13 de diciembre, sector Primero de Mayo del Servicio Eléctrico Rural Casma, Sector Caminos del Inca.

En Cajamarca

Desde las 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en: C.P.M. Llacanora, C.P.M. La Victoria. Caseríos: Iscoconga, Cochambul, Llimbe, Yanamarca, Yanamango, Las Arenas.

Así que al saber que este 10 y 11 de febrero habrá cortes de luz en algunas zonas del país, no dudes en tomar medidas preventivas para aminorar el impacto al no contar con el servicio en esas fechas, según Hidrandina.