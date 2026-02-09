Carlos Jaico regresa a su ciudad natal Chimbote junto a su plancha presidencial y recibe el respaldo ciudadano

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de un entusiasta recibimiento popular, el candidato a la Presidencia de la República, Carlos Jaico, regresó a su ciudad natal, Chimbote, acompañado de su plancha presidencial, en una jornada marcada por el encuentro directo con vecinos, comerciantes y organizaciones sociales.

Durante su visita, Jaico recorrió diversos puntos de la ciudad, donde fue saludado con muestras de afecto y respaldo por parte de la población, que destacó su vínculo con Chimbote y su compromiso con el desarrollo de la región Áncash. La comitiva sostuvo reuniones con ciudadanos y líderes locales para escuchar sus principales demandas en materia de empleo, seguridad, salud y reactivación económica.

Carlos Jaico reafirmó su compromiso de impulsar políticas orientadas a fortalecer la economía regional como el aeropuerto para Chimbote, reactivar Chinecas para apoyar a los agricultores, modernizar la infraestructura pesquera y garantizar mayor presencia del Estado en beneficio de la región Ancash.

"Volver a Chimbote es volver a mis raíces. Aquí aprendí el valor del trabajo y el esfuerzo. Nuestro compromiso es gobernar para que esta tierra recupere su dinamismo y oportunidades para todos", señaló el candidato.

La visita de la plancha presidencial consolidó un mensaje de unidad y cercanía con la ciudadanía, proyectando una propuesta de gobierno centrada en el desarrollo regional y la inclusión social.