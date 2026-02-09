RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Regresa a Chimbote

Carlos Jaico regresa a su ciudad natal Chimbote junto a su plancha presidencial y recibe el respaldo ciudadano

"Somos de centro: nos enfocamos en la solución de los reales problemas del país, lejos de la polarización de izquierda y derecha que nada le ha servido al país".

El candidato presidencial, Carlos Jaico, regresa a su cuidad natal Chimbote
El candidato presidencial, Carlos Jaico, regresa a su cuidad natal Chimbote (Difusión)

09/02/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 09/02/2026

Síguenos en Google News Google News

En medio de un entusiasta recibimiento popular, el candidato a la Presidencia de la República, Carlos Jaico, regresó a su ciudad natal, Chimbote, acompañado de su plancha presidencial, en una jornada marcada por el encuentro directo con vecinos, comerciantes y organizaciones sociales.

Durante su visita, Jaico recorrió diversos puntos de la ciudad, donde fue saludado con muestras de afecto y respaldo por parte de la población, que destacó su vínculo con Chimbote y su compromiso con el desarrollo de la región Áncash. La comitiva sostuvo reuniones con ciudadanos y líderes locales para escuchar sus principales demandas en materia de empleo, seguridad, salud y reactivación económica.

Carlos Jaico reafirmó su compromiso de impulsar políticas orientadas a fortalecer la economía regional como el aeropuerto para Chimbote, reactivar Chinecas para apoyar a los agricultores, modernizar la infraestructura pesquera y garantizar mayor presencia del Estado en beneficio de la región Ancash.

"Volver a Chimbote es volver a mis raíces. Aquí aprendí el valor del trabajo y el esfuerzo. Nuestro compromiso es gobernar para que esta tierra recupere su dinamismo y oportunidades para todos", señaló el candidato.

La visita de la plancha presidencial consolidó un mensaje de unidad y cercanía con la ciudadanía, proyectando una propuesta de gobierno centrada en el desarrollo regional y la inclusión social.

Alejandro Muñante pide citación al director del penal de Barbadillo ante el Congreso por 'cárceles doradas'
Lee también

Alejandro Muñante pide citación al director del penal de Barbadillo ante el Congreso por 'cárceles doradas'

Norma Yarrow envía oficio a Fernando Rospigliosi por gastos congresales del presidente José Jerí
Lee también

Norma Yarrow envía oficio a Fernando Rospigliosi por gastos congresales del presidente José Jerí

Temas relacionados

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA