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Confirmó la Santa Sede

Vaticano cancela todas las audiencias del papa León XIV hasta el 20 de octubre

Todas las audiencias del papa León XIV, que será hospitalizado el martes para extirparle un nódulo pulmonar, quedan canceladas hasta el 20 de octubre.

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12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/10/2026

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Las audiencias del papa León XIV fueron canceladas hasta el próximo 20 de octubre debido a su ingreso hospitalario programado para este martes, según confirmó la Santa Sede en un comunicado emitido este lunes.

El pontífice, de 71 años, se someterá a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo pulmonar. El propio León XIV dio a conocer la noticia el domingo, precisando que la lesión fue detectada en una fase muy temprana.

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