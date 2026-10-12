Vaticano cancela todas las audiencias del papa León XIV hasta el 20 de octubre

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las audiencias del papa León XIV fueron canceladas hasta el próximo 20 de octubre debido a su ingreso hospitalario programado para este martes, según confirmó la Santa Sede en un comunicado emitido este lunes.

El pontífice, de 71 años, se someterá a una intervención quirúrgica para la extirpación de un nódulo pulmonar. El propio León XIV dio a conocer la noticia el domingo, precisando que la lesión fue detectada en una fase muy temprana.

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