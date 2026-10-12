Elecciones Regionales y Municipales 2026: JNE inicia recuento de votos con transmisión en vivo

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proceso de recuento de votos de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comienza este lunes con audiencias públicas organizadas por diversos Jurados Electorales Especiales (JEE). El procedimiento permitirá revisar los votos correspondientes a determinadas mesas de sufragio, en el marco de las actuaciones electorales previstas por las autoridades.

De acuerdo con un reporte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta el mediodía del domingo se habían programado 105 audiencias. El JEE Lima Sur 2 será el primero en realizar este procedimiento excepcional, que se desarrollará en distintas localidades del país durante varios días.

Las sesiones previstas para el lunes 12 y martes 13 de octubre comprenden mesas de sufragio de Lima, Callao, Ucayali, Arequipa, Puno, Piura, Pasco, Cajamarca, Ayacucho, Amazonas y San Martín, entre otras jurisdicciones.

Los Jurados Electorales Especiales instalados en diversos puntos del país iniciarán, este lunes 12 de octubre, las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026.👉 https://t.co/nmexwrxoru https://t.co/dEAxvxf3So — JNE Perú (@JNE_Peru) October 11, 2026

¿Cómo seguir las audiencias de recuento de votos en vivo?

Las audiencias serán públicas y podrán seguirse a través de las plataformas oficiales del JNE. Para acceder a las transmisiones, los ciudadanos deberán ingresar al portal web de la institución y ubicar el botón "Recuento de votos ERM 2026", donde estarán disponibles los enlaces de YouTube correspondientes a las sesiones.

Otra alternativa será sintonizar el canal JNE Media, ubicado en el canal 552 de Movistar, así como revisar las redes sociales oficiales del organismo electoral.

Esta modalidad permitirá conocer el desarrollo de las audiencias sin necesidad de acudir presencialmente a las sedes de los jurados electorales. Además, la programación publicada por la institución facilitará la identificación de las sesiones según la fecha y el órgano electoral responsable.

¿Qué audiencias están programadas para el 12 y 13 de octubre?

Para este lunes 12 de octubre, las sesiones comenzarán desde las 8:30 a. m. , con el JEE Lima Sur 2 y la mesa de sufragio N.° 059957, correspondiente a Villa El Salvador. También se han previsto audiencias en Atalaya, Cañete, Puno y Pasco.

Durante la tarde, el cronograma incluye nuevas sesiones en Lima Sur 2, Cañete, Condesuyos y Sullana, con horarios que se extienden hasta las 5:45 p. m.

Para el martes 13, las audiencias comenzarán desde las 8:00 a. m. en el Callao. También figuran sesiones en Cañete, Lima Este 1, Bongará, Huamanga, Lima Centro, Mariscal Cáceres, Jaén y San Román. La programación contempla mesas de sufragio de Mi Perú, Ventanilla, Santa Anita, Juliaca y otras localidades.

El JNE informó que otros jurados electorales especiales también han programado sesiones para el miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre.

En conclusión, el recuento de votos se desarrollará mediante audiencias públicas y transmisiones oficiales, por lo que la ciudadanía podrá consultar el cronograma y seguir las sesiones de acuerdo con cada jurisdicción. Para evitar confusiones, se recomienda revisar la programación actualizada directamente en el portal del JNE.