Papa León XIV será operado por nódulo pulmonar: ¿peligrará su visita al Perú?, especialista médico detalla lo siguiente

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La próxima intervención quirúrgica del papa León XIV por un nódulo pulmonar ha generado interrogantes sobre su recuperación y el posible impacto en su visita al Perú, prevista para el 11 de noviembre en el que recorrerá 4 ciudades del territorio nacional, frente a ello, un especialista médico brindo sus apreciaciones.

Especialista aborda intervención que le realizarán al papa León XIV

Como parte de su diálogo con Exitosa, el neumólogo José Laca Forero explicó que, si se realiza un procedimiento mínimamente invasivo y no se presentan complicaciones, el tiempo de recuperación suele ser corto.

El especialista señaló que la decisión de retirar el nódulo se toma luego de realizar los estudios médicos correspondientes. Asimismo, explicó que una de las técnicas que podrían emplearse es la videotoracoscopia, un procedimiento que permite acceder al pulmón mediante pequeñas incisiones en el tórax.

"Se utiliza una videotoracoscopia, que consiste en hacer una pequeña incisión en el tórax, ingresar con un dispositivo y retirar una cuña pulmonar donde sale todo el nódulo completo", explicó Laca Forero durante la entrevista.

¿En qué consiste la operación del papa León XIV?

Asimismo, el neumólogo detalló que, mediante esta técnica, los médicos pueden extraer el nódulo junto con una porción del tejido pulmonar sano que lo rodea. Además, el procedimiento permite observar el interior de la cavidad torácica y evaluar la posible presencia de ganglios, según los hallazgos y las necesidades del paciente.

Tras la intervención, el paciente puede requerir un tubo de drenaje en la cavidad pleural para eliminar los líquidos y la sangre acumulados. Según explicó, este dispositivo suele retirarse en un plazo máximo de 48 horas, dependiendo de la evolución clínica.

Respecto al proceso de recuperación, Laca Forero indicó que la cicatrización puede tomar entre cinco y siete días, siempre que no se presenten complicaciones. Sin embargo, el tiempo necesario para retomar las actividades habituales dependerá de la técnica empleada y de la evolución del paciente.

¿La operación afectará la visita del papa al Perú?

La recuperación del pontífice será un factor importante para determinar si podrá cumplir con sus compromisos programados. Sin embargo, el especialista no confirmó si la operación modificará la agenda del papa León XIV. Por ello, cualquier cambio en su visita al Perú dependerá de su evolución médica y de las decisiones que adopten las autoridades del Vaticano.

Finalmente, la visita del papa León XIV al Perú se tiene prevista luego que sea operado por un nódulo pulmonar, tras la confirmación de su estado de salud y eventual hospitalización este 13 de octubre.