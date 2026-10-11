SISMO remece el Perú al amanecer de hoy, domingo 11 de octubre: conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo sismo ha remecido el país este domingo 11 de octubre, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Descubre dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y además, conoce cómo actuar ante una situación similar o de mayor magnitud.

¿Cuál fue la magnitud del temblor?

Como se recuerda, el Perú se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica, lo que ocasiona que los temblores sean recurrentes en nuestro país y uno se volvió a sentir durante la mañana de hoy, domingo 11 de octubre, exactamente las 6:36 a. m., según el Centro Sismológico Nacional, entidad encargada del monitoreo de la actividad sísmica que afecta al territorio nacional.

De acuerdo con su más reciente reporte revelado en sus redes sociales, el movimiento telúrico registró una magnitud de 4.5, con el punto de referencia a 27 kilómetros al suroeste (océano Pacífico) del distrito de San Juan de Marcona, provincia de Nasca, región Ica.

Asimismo, la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente reveló que el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 16 kilómetros, así como una latitud y longitud de - 15.57 y -75.29, respectivamente, con una intensidad de nivel II-III.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0728 Fecha y Hora Local: 11/10/2026,06:36:49 Magnitud: 4.5 Profundidad: 16 km Latitud: -15.57 Longitud: -75.29 Intensidad: II-III San Juan de Marcona Referencia: 27 km al SO de San Juan de Marcona, Nasca - Ica https://t.co/QG8idOyH7b — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) October 11, 2026

(Noticia en desarrollo...)