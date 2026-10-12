Guido Iñigo denuncia posibles irregularidades en elecciones de VMT: "Estamos solicitando el reconteo de actas"

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Guido Iñigo, candidato a la Alcaldía de Villa María del Triunfo por Somos Perú, y su abogado, José Espichán, cuestionaron un presunto error en el conteo de votos por parte de ONPE.

Según el conteo rápido del domingo 4 de octubre y los resultados oficiales publicados por la ONPE, Iñigo se ubica detrás de David Morales, de Avanza País, y Robert Ludeña, de Renovación Popular.

Canditato denuncia irregularidades en actas

Guido Iñigo señaló que el órgano electoral observó alrededor de 118 actas en las que se habrían asignado votos a un partido que no presentó candidato en Villa María del Triunfo, lo que habría reducido su votación.

"Para las Elecciones, en la municipalidad de Villa María del Triunfo, ONPE ha observado 118 actas, en las cuales se han evidenciado graves irregularidades. En una de las actas, los votos para 'Somos Perú' figuran en el cuadro de un partido que no tenía candidato para Villa María del Triunfo", señaló.

Solicita reconteo con supervisión fiscal

En ese sentido, solicitó que las actas sean contabilizadas nuevamente bajo la supervisión del Ministerio Público y con la participación de los personeros del partido al que presuntamente se le habrían asignado sus votos.

"Son 118 actas que ONPE observó y nosotros estamos solicitando el reconteo de estas actas con presencia del Ministerio Público y los personeros legales y técnicos de ambos partidos", añadió.

En entrevista con Exitosa, Guido Iñigo, postulante de Somos Perú a la Alcaldía de Villa María del Triunfo, alertó sobre posibles anomalías en las elecciones y pidió revisar nuevamente las actas con la participación del Ministerio Público.