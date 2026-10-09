Francis Allison afirma que podría asumir la Alcaldía de Lima: "Va a depender mucho de cómo resuelva el JNE"

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima por Avanza País, señaló que el resultado electoral aún podría cambiar y dependerá de cómo el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las impugnaciones presentadas a las actas.

Candidato cita márgenes de error de encuestadoras

Francis Allison desmiente que haya acortado distancias con Rafael López Aliaga en la carrera por la Alcaldía de Lima y sostuvo que los únicos datos disponibles son los resultados preliminares difundidos por las encuestadoras, cuyos márgenes de error son reducidos.

"No es cierto lo que han dicho, que me he apegado a Rafael López Aliaga en la votación a horas de la madrugada. La primera información que sale a las 8 de la noche es la encuentra a boca de urna de la encuestadora Datum con un 6% de margen de error. Y a las 11 de la noche, lanzan la información del conteo rápido, que solo tiene margen de error 1%", afirmó.

JNE tendrá la última palabra sobre resultados

Asimismo, Allison se refirió a Renzo Reggiardo y señaló que, junto a su equipo técnico, revisó las actas observadas. En ese sentido, expresó su esperanza de que los resultados puedan revertirse, aunque precisó que la decisión final dependerá del Jurado Nacional de Elecciones.

"Bueno, él debe estar preocupado porque saben que pueden perder sin ningún problema. Con un equipo técnico hemos revisado las actas y el resultado puede cambiar. Todo dependerá de cómo resuelva el Jurado Nacional las impugnaciones de las actas, si se realiza conforme a la ley, podríamos estar juramentando el próximo año", sostuvo.

Francis Allison, postulante al sillón municipal de Lima por Avanza País, manifestó que los resultados de los comicios todavía podrían modificarse, según la decisión que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) frente a las actas impugnadas.