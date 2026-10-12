Exalcalde de Wuhan, ciudad donde surgió el covid-19, recibe 14 años de prisión por corrupción

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un tribunal de China sentenció a 14 años de cárcel al exalcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, por delitos de corrupción. Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 5 millones de yuanes, equivalente a aproximadamente 747.000 dólares.

La condena fue emitida por el Tribunal Popular Intermedio de Shangqiu, en la provincia de Henan, y fue difundida por la agencia estatal Xinhua. Zhou fue alcalde de Wuhan durante la etapa inicial del brote de covid-19, detectado en esa ciudad a finales de 2019.

Sobornos por más de US$9 millones

Según la sentencia, Zhou aprovechó diversos cargos que ocupó en la provincia de Hubei entre 2003 y 2025 para favorecer a organizaciones y particulares a cambio de dinero y bienes.

El monto total de los sobornos asciende a 60,5 millones de yuanes, unos 9,04 millones de dólares. Las autoridades judiciales concluyeron que el exfuncionario utilizó su posición pública para otorgar beneficios indebidos a cambio de esos pagos y bienes.

Tribunal redujo la sanción

El tribunal explicó que la pena fue atenuada debido a que Zhou confesó los delitos, manifestó arrepentimiento, devolvió de forma activa las ganancias ilícitas y aportó información adicional sobre otros casos de soborno.

El proceso judicial se realizó el 9 de julio y concluyó con la sentencia divulgada este 12 de octubre. La resolución incluye tanto la pena privativa de libertad como la sanción económica impuesta al exalcalde.

Gestión durante el inicio de la pandemia

Zhou permaneció en el cargo hasta inicios de 2021, a diferencia de otros dirigentes locales que fueron destituidos tras las críticas por el manejo de las primeras semanas de la emergencia sanitaria.

Su condena se vincula con actos de corrupción cometidos a lo largo de más de dos décadas y no con la gestión del brote de covid-19. El fallo judicial no le atribuye responsabilidad penal por las decisiones tomadas durante el inicio de la pandemia.