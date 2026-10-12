Vaticano cancela todas las audiencias del papa León XIV hasta el 20 de octubre por cirugía de nódulo pulmonar

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV suspenderá temporalmente sus actividades oficiales tras anunciar que será sometido a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar. La oficina de prensa del Vaticano informó este lunes que todas las audiencias del pontífice quedan canceladas hasta el 20 de octubre, mientras se prepara para ingresar al hospital en Roma.

El religioso, de 71 años, será hospitalizado este martes antes del mediodía en el Hospital Gemelli, centro médico donde han recibido atención los sumos pontífices desde el papado de Juan Pablo II. Hasta el momento, el Vaticano no ha precisado si la operación se realizará el mismo día de su ingreso.

La intervención fue anunciada por el propio León XIV al término de la oración del ángelus del domingo. Según explicó, el nódulo fue identificado durante revisiones médicas recientes y se encuentra localizado en el pulmón. El pontífice señaló que tomó la decisión de operarse siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

Papa Leone XIV ha annunciato l'operazione a cui si sottoporrà per rimuovere un nodulo circoscritto al polmone. Il Pontefice ha ringraziato per la vicinanza spirituale e si è affidato alle preghiere dei fedeli https://t.co/AwNFTrPKPm — Vatican News (@vaticannews_it) October 11, 2026

¿Qué se sabe sobre la operación del papa León XIV?

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, el nódulo pulmonar fue detectado en una fase muy temprana. Este tipo de lesión consiste en una pequeña masa de tejido que suele identificarse mediante estudios de imágenes del tórax.

León XIV precisó que el nódulo está bien localizado y que los especialistas consideraron conveniente proceder con su extirpación. No obstante, la información oficial proporcionada hasta el momento no incluye mayores detalles sobre la naturaleza de la lesión ni sobre los resultados de evaluaciones médicas adicionales.

La oficina de prensa vaticana indicó que los médicos calculan que el periodo de convalecencia será de aproximadamente una semana. Durante estos días, el papa permanecerá alejado de sus audiencias públicas, por lo que sus actividades habituales quedarán temporalmente suspendidas.

Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien localizado. Los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo. La operación ya está programada para los próximos días. Les agradezco su cercanía espiritual y me encomiendo a sus oraciones. — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 11, 2026

¿Se mantiene la visita del papa al Perú en noviembre?

La situación médica del pontífice también genera expectativa por su próxima gira pastoral por América Latina. Según el calendario anunciado, León XIV tiene previsto visitar Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Antes de comunicar su operación, el papa saludó durante el ángelus a integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, una importante asociación católica vinculada con la comunidad peruana. En esa ocasión, agradeció las oraciones por su próxima visita pastoral al Perú.

Por su parte, el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, publicó un mensaje en la red social X para pedir a los fieles que oren por la pronta recuperación del pontífice y continúen preparando su llegada.

En conclusión, la cancelación de las audiencias permitirá que León XIV se concentre en su intervención y recuperación médica. Aunque los tiempos estimados de convalecencia mantienen abierta la expectativa sobre su agenda internacional, el desarrollo de los próximos días será determinante para conocer si podrá cumplir con normalidad su anunciada visita a Perú y otros países sudamericanos.