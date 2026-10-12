Perú gana seis galardones en los World Travel Awards 2026 y fue elegido el destino líder de Sudamérica

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú ha vuelto a consolidar su liderazgo en la industria turística nacional luego de obtener seis galardones en la edición de Sudamérica de los World Travel Awards 2026, que es uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector a nivel mundial.

Perú brilla en los World Travel Awards 2026

Durante el certamen continental nuestro país logró la hazaña de ganar como "Destino líder de Sudamérica", "Destino culinario líder de Sudamérica", "Destino cultural líder de Sudamérica", "Destino de naturaleza líder de Sudamérica" y "Líder de contribución al turismo sostenible en Sudamérica".

A estos cinco reconocimientos se suma el que ha sido otorgado al Santuario Histórico de Machupicchu, que se encuentra localizado en la región Cusco, que fue distinguido en la categoría "Atracción turística líder de Sudamérica".

Cabe señalar que, este reconocimiento resalta su oferta gastronómica, cultural y natural al igual que sus iniciativas vinculadas al turismo sostenible. Acerca de esto el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que los premios reafirman el compromiso del Gobierno peruano y el país con el desarrollo de un turismo competitivo, sostenible e inclusivo.

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) refirió que el galardón como destino líder reconoce la variedad de experiencias que el Perú ofrece a los turistas extranjeros. Además, subaryó que la oferta abarca tradiciones, atractivos turísticos y paisajes que forman parte de la diversidad del territorio nacional.

Mincetur impulsa la imagen internacional y fortalece la imagen del Perú

Con el objetivo de capitalizar este posicionamiento, el Mincetur a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), viene desarrollando acciones de promoción en mercados internacionales a fin de difundir los destinos y las experiencias que ofrece el país.

Estos galardones obtenidos fortalecen la imagen de la marca país como un destino y variado dentro del mercado sudamericano. Ello se presenta como una gran oportunidad mediante la cual se puede atraer a un mayor número de turistas que están interesados en la oferta cultural y gastronómica del Perú.

En conclusión, el Perú brilló en los World Travel Awards 2026 luego de ser elegido el destino líder de Sudamérica y gana seis galardones en los World Travel Awards 2026. Logró salir vicrorioso en logró la hazaña de ganar como "Destino líder de Sudamérica", "Destino culinario líder de Sudamérica", "Destino cultural líder de Sudamérica", "Destino de naturaleza líder de Sudamérica" y "Líder de contribución al turismo sostenible en Sudamérica".