Tensión en el Congreso: senador Maraví y el ministro del Interior protagonizan fuerte altercado durante debate de facultades

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Momentos de tensión se vivió en pleno debate de facultades legislativas: el senador Iber Maraví y el ministro del Interior, César Astudillo, protagonizaron un fuerte altercado que estuvo cerca de llegar a las manos, en la sesión de la Comisión de Constitución del Senado llevado a cabo este sábado 10 de octubre.

Altercado entre César Astudillo e Iber Maraví

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado continuaron este sábado 10 de octubre el debate de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo para enfrentar la inseguridad ciudadana. En esta sesión se contó con la participación del ministro del Interior, César Astudillo, titular de Defensa, Rafael Belaúnde y el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez.

Durante la sesión, Ruth Luque, senadora de Ahora Nación, hizo uso de la palabra y afirmó que el titular del Ministerio del Interior (Mininter) "parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir ante una reforma policial" en el país. Las declaraciones de Luque provocaron la reacción de César Astudillo.

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