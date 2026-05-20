Vehículo blindado de la ONU chocó en Chorrillos: se estrelló contra autos y derribó postes de luz

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un vehículo blindado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se chocó esta mañana contra dos autos y un poste de luz en el distrito limeño de Chorrillos. La unidad que protagonizó el accidente era conducida por un miembro del Ejército del Perú.

Vehículo de la ONU se despistó en Chorrillos

El hecho se registró cerca de las 7 de la mañana en la avenida El Sol, exactamente en la intersección con la Av. Lirios, cerca de una curva ubicada a pocos metros de la base del Escuadrón Verde de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los automóviles que fueron impactados por el vehículo de color blanco terminaron con la carrocería retorcida y las lunas destrozadas. Pese al severo impacto, no se han reportado heridos ni víctimas mortales.

Según los vecinos de la zona, el vehículo militar circuló fuera de control por varias cuadras hasta que finalmente terminó despistándose e impactando contra los autos que se encontraban estacionados.

En su recorrido, el vehículo derribó al menos dos postes de luz y causó pánico entre los ciudadanos que se encontraban en un paradero cercano y que se encontraban afuera de sus viviendas.

Vehículo blindado era conducido por un soldado del Ejército

Según las primeras versiones recogidas por el personal de Serenazgo, el vehículo blindado perteneciente a las Naciones Unidas era conducido por un integrante del Ejército Peruano.

Si bien se desconocen las circunstancias exactas del incidente, la autoridades ya iniciaron investigaciones para determinar las causas del despiste y así establecer responsabilidades. Asimismo, se encuentran evaluando los daños causados.