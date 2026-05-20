Ministro del Interior afirma que homicidios en Perú han bajado un 23%: "Viene en tendencia a disminuir"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, José Zapata, aseguró que las cifras oficiales de homicidios a nivel nacional se han reducido un poco más del 23% en comparación con su estado en mayo del año anterior. Sin embargo, afirmó no tener conocimiento acerca de la cantidad de conductores que han sido víctimas mortales de las extorsiones.

"La cifra nos indica, reitero, algo más del 23% de reducción de homicidios, que desde el año 2022 ha ido subiendo. En 2026, se le ha hecho un alto y la curva viene en tendencia a disminuir. Seguimos en esa lucha permanente", dijo ante la prensa.

Cifra de homicidios ha bajado, según Mininter

El pasado martes 19 de mayo, el titular del Mininter se presentó ante la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República para exponer sobre las cifras oficiales relacionadas a la inseguridad ciudadana.

En su intervención, el ministro Zapata destacó que, en comparación con el 2025, se ha registrado una reducción del 23.75% de homicidios, 46% en denuncias por extorsión y 16% en robos. Según indicó, dichas cifras "reflejan el trabajo de una Policía Nacional del Perú que se mantiene en primera línea de batalla contra la criminalidad".

En su intervención, también informó sobre la desarticulación de más de 5 mil bandas criminales y la detención de 29 mil personas con requisitoria vigente.

"Los operativos diarios que realizamos, los decomisos, detenciones e incautaciones, nos permiten seguir evaluando cómo seguimos en esta lucha, pero nuestra prioridad es también trabajar en la sensación que tiene la gente. Nuestro trabajo es que las comisarías se acerquen, que convivan; en ese sentido la Policía Nacional tiene las políticas claras

#PrimeroAlas8 El ministro del Interior, José Zapata, dijo que no cuenta con la cifra específica de choferes asesinados por la extorsión en el país



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Tres choferes fueron asesinados en menos de 24 horas

La inseguridad ciudadana, principalmente a causa de las extorsiones, continúa cobrándose víctimas a nivel nacional. Según información proporcionada por la PNP, en las últimas 24 horas tres choferes de transporte público fueron asesinados en distintos puntos de Lima Metropolitana y Callao.

En Comas, sicarios acabaron con la vida del conductor de una combi en movimiento. Una de las pasajeras del vehículo resultó heridas. Por otro lado, en Ate Vitarte, otro conductor resultó acribillado por un presunto integrante de la banda "El Clan del Cono Norte". Finalmente, en el Callao, un tercer chofer fue asesinado cuando empezaba su jornada laboral.

A pesar de los asesinatos reportados en Lima en las últimas horas, el ministro del Interior destacó que la cifra oficial de homicidios se encuentra en descenso en comparación a años anteriores.