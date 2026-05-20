Reintegro 5 del Fonavi: ¿Quiénes cobran este miércoles, 20 de mayo, según el cronograma oficial?

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Miles de exaportantes al Fonavi ya se han visto beneficiados con el pago del Quinto Grupo de Reintegro desde el 14 de mayo. En ese marco, es ideal conocer quiénes cobran este 20 de mayo, según el cronograma de pagos oficial en el Banco de la Nación.

Cronograma devolución Fonavi: ¿Quién cobra el 20 de mayo?

La Comisión Ad Hoc anunció que desde el 14 de mayo más de 66 mil fonavistas vienen accediendo a su dinero a través del Banco de la Nación. Pues bien, mediante la Resolución Administrativa Nº 547-2026/CAH-Ley Nº 29625 se hizo oficial el pago correspondiente a quienes forman parte del Quinto Grupo de Reintegro del Padrón Nacional de Fonavistas Beneficiarios del 1 al 19 Grupo de Pago.

El beneficio aplica para fonavistas titulares mayores o iguales a 67 años de edad, fonavistas fallecidos mayores o iguales a 88 años de edad al 31 de mayo de 2026, así como los que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad - CONADIS y los que perciban pensión de invalidez de la ONP. La devolución de los aportes se van realizando de forma escalonada y en distintas agencias del Banco de la Nación.

De acuerdo a la normativa vigente, el pago del Reintegro 5 del Fonavi se realiza según el último dígito del DNI del exaportante, que previamente verificó estar dentro del padrón de beneficiarios, para evitar aglomeraciones o retrasos. En ese marco, muchos se preguntan quiénes podrán cobrar su dinero este miércoles siguiendo el cronograma oficial.

Si estás en el padrón de devolución Fonavi y tu DNI acaba en dígito 8 o 9 podrás cobrar este 20 de mayo.

Reintegro 5 Fonavi: LINK para saber si estás en el padrón

Para saber si estás dentro del padrón de beneficiarios solo debes ingresar al portal oficial de la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc a través del siguiente ENLACE y seguir estos pasos:

Una vez dentro de la plataforma, ingresar a la opción "4. Consulte AQUÍ si es parte del Quinto Grupo de Reintegro - Mayo 2026". Selecciona tu tipo de documento (DNI, carnet de extranjería, libreta electoral, carnet de fuerzas policiales o de las Fuerzas Armadas). Digita el número de tu documento. Completa el código captcha de 6 dígitos que aparece en la parte inferior y dale clic en ENVIAR.

¿Cuándo cobran los herederos de fonavistas fallecidos?

Recuerda que los herederos de fonavistas fallecidos pueden acreditarse a partir del 21 de mayo del 2026. El Banco de la Nación recuerda que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

Además, se destaca que los pagos del Reintegro 5 del Fonavi no tienen fecha de vencimiento y pueden cobrarse en cualquier momento, siempre que el beneficiario figure en el padrón oficial aprobado por la Comisión Ad Hoc creada por la Ley N° 29625 y presente el respectivo DNI en físico en cualquiera de las agencias del Banco de la Nación y Centros MAC.

Es así como se reveló que quienes podrán cobrar el pago del Reintegro 5 del Fonavi este 20 de mayo serán aquellos exaportantes cuyo DNI termine en el dígito 8 o 9, según la normativa vigente y cronograma del Banco de la Nación.