Equipo de Roberto Sánchez podría darle más crédito ante el electorado, señala Guillermo Loli

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El director de estudios de opinión de IPSOS, Guillermo Loli, analizó el panorama electoral de la segunda vuelta y consideró que Roberto Sánchez todavía enfrenta dificultades para consolidar su respaldo en Lima, una plaza clave para cualquier aspiración presidencial.

Según explicó, el reciente descenso en la intención de voto del candidato podría estar relacionado con la falta de conexión con parte del electorado capitalino, donde Keiko Fujimori mantiene una posición favorable.

Lima sigue siendo una plaza difícil para Sánchez

Durante una entrevista con Exitosa, el director de estudios de opinión de IPSOS explicó que el comportamiento electoral en la capital refleja un escenario en el que Sánchez aún no logra captar el apoyo necesario.

"Yo creo que, sobre todo en Lima, donde se nota un crecimiento de Keiko, Lima, el candidato Sánchez todavía no es una plaza que él está pues avanzando, ¿no?", señaló.

El especialista sostuvo que, pese a los movimientos en campaña, todavía existe un sector del electorado que no termina de convencerse con el mensaje del candidato. Para Loli, este factor podría explicar el retroceso registrado en algunos sondeos, especialmente en la capital.

Indicó que los electores aún no están convencidos al referirse al desafío que enfrenta Sánchez en la etapa decisiva de la campaña.

"Creo que aún hay un elector que no termina de convencerse o de ser atraído por el mensaje de él", manifestó

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el director de estudios de opinión de IPSOS, Guillermo Loli, señaló que Lima todavía no es una plaza donde ha avanzado Roberto Sánchez. Consideró que en estos días se verá si el electorado le da crédito al equipo que ha anunciado y... pic.twitter.com/ARGcG4cuBe — Exitosa Noticias (@exitosape) May 20, 2026

Añadió que el candidato recién está fortaleciendo su entorno político, lo que podría tener un impacto en la percepción ciudadana.

"Creo que recién está armando un equipo, recientemente ha presentado algunas figuras políticas y creo que a lo largo de estos días veremos si la población le da crédito a los mensajes que él puede estar dando en esta campaña de segunda vuelta", precisó.

Los debates serán clave para la definición del voto

Loli también destacó que los próximos debates podrían marcar un punto de quiebre en la campaña, debido a que históricamente estos espacios ayudan a los electores indecisos a tomar una posición definitiva.

En ese sentido, remarcó la importancia del intercambio técnico y del debate presidencial como momentos cruciales en la recta final.

"Estos debates, el debate técnico y el debate de los dos candidatos presidenciales, como ya se ha visto en otras oportunidades, van a ser importantes para tomar una decisión final", indicó.

Así, el analista consideró que Roberto Sánchez aún tiene margen para reposicionarse ante el electorado, aunque advirtió que su desempeño en los debates y la credibilidad que logre generar con su equipo político serán factores decisivos para definir el rumbo de la contienda electoral.