Elecciones 2026: Cancillería habilita locales de votación en Medio Oriente para la segunda vuelta presidencial

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú habilitará siete centros de sufragio en seis países de Medio Oriente para que los peruanos residentes en esa región puedan participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Habilitarán 218 centros de votación en el extranjero

Según informó la Cancillería a través de un comunicado difundido por sus plataformas oficiales, los referidos centros de votación se encuentran Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar.

Asimismo, se realizaron cambios en 19 locales de votación respecto a la primera vuelta electoral, lo que eleva a 218 el total de centros habilitados en el exterior para que los compatriotas en el extranjero puedan ejercer su derecho al sufragio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores precisa que si eres un peruano en el extranjero debes consultar el local que te corresponde a través de su portal institucional o mediante este enlace: www.tuvotocruzafronteras.gob.pe.

Cancillería busca consolidar el voto del exterior

Esta expansión se enmarca en una tendencia de crecimiento sostenido de la participación peruana en el extranjero.

En la primera vuelta del 12 de abril pasado, acudieron a las urnas más de 411 000 ciudadanos residentes fuera del país, lo que representó una tasa de participación del 33,9 %, muy superior al 22,8 % registrado en los comicios generales de 2021, cuando votaron 227 902 electores.

El incremento fue transversal a casi todas las regiones del mundo. En América, donde se concentra la mayor comunidad peruana en el exterior, la participación subió del 18,8 % al 30,3 %.

Por otro lado, Europa registró el índice más alto, con un 41,7 % frente al 32 % de cinco años atrás. Asia pasó del 19,8 % al 23,9 %, y África del 14,4 % al 17,8 %. Solo Oceanía mantuvo cifras similares a las de 2021, con un 33,2 % frente al 33,4 % anterior.

Con miras al 7 de junio, la Cancillería apuesta por consolidar este repunte histórico y garantizar el acceso al voto de los connacionales en todas las regiones del mundo.

Estos son los temas a discutir para el debate de segunda vuelta

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la jornada de debates para la segunda vuelta presidencial estará dividido en cuatro ejes: 1) Seguridad ciudadana, 2) Fortalecimiento del estado democrático y DDHH, 3) Educación y salud y 4) Economía, empleo y reducción de la pobreza.

El debate tendrá una presentación de 1 minuto por candidato. Cada candidato tendrá 3 minutos para exponer sobre los temas indicados. Luego, se procederá a la pregunta ciudadana, en donde los candidatos deben formular una respuesta en 3 minutos. Y, finalmente, la ceremonia concluye con un cierre de 2 minutos.