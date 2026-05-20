Temblor de 6.1 en Ica: Histórico cementerio en alerta por derrumbe de nichos tras fuerte sismo

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que remeció la región Ica no solo dejó daños en viviendas, centros educativos y vías, sino también una escena de profundo impacto en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños

El antiguo cementerio de Saraja sufrió el colapso de varios nichos, dejando ataúdes dañados y restos expuestos, lo que encendió la alerta de las autoridades y obligó a desplegar acciones de emergencia en el camposanto.

El derrumbe se produjo en uno de los pabellones del cementerio tras el movimiento telúrico ocurrido el martes 19 de mayo, cuyo epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica. La magnitud del daño generó preocupación entre los familiares de las personas sepultadas en la zona afectada, debido a la exposición de nichos destruidos y la necesidad de intervenir de manera inmediata.

Colapso de nichos genera alarma en histórico camposanto

El impacto del sismo dejó comprometida parte de la estructura del cementerio antiguo de Saraja, considerado uno de los recintos funerarios más tradicionales de Ica. Reportes preliminares señalaron que al menos una decena de nichos colapsaron, aunque otras evaluaciones advirtieron que la cifra de estructuras afectadas podría ser mayor.

El desplome dejó escombros, ataúdes dañados y restos humanos expuestos, una situación que obligó al cierre del área comprometida para evitar riesgos adicionales. Las autoridades de la Beneficencia Pública de Ica activaron un plan de respuesta para retirar escombros, asegurar el sector y coordinar la intervención con entidades como Defensa Civil, la Policía, el Ministerio Público y personal de salud, mientras se evaluaba el procedimiento para el tratamiento y sepultura de los restos afectados.

Familias serán contactadas y no asumirán gastos

Como parte de la respuesta, las autoridades informaron que se convocaría a los familiares de los difuntos sepultados en los nichos dañados para coordinar el retiro y una eventual reubicación hacia otro cementerio de la ciudad. Además, se indicó que los costos de este proceso serían asumidos por la propia institución, en medio de la emergencia.

El sismo de 6.1 dejó una huella visible en Ica, pero el colapso en el cementerio antiguo de Saraja mostró una de las imágenes más dramáticas de la emergencia. Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las autoridades buscan dar una respuesta rápida a las familias afectadas y evitar que el histórico camposanto enfrente mayores riesgos ante posibles réplicas