RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cementerio General de Saraja

Temblor de 6.1 en Ica: Histórico cementerio en alerta por derrumbe de nichos tras fuerte sismo

Doce nichos colapsaron en cementerio antiguo de Saraja, en Ica, tras el sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región este martes 19 de mayo de 2026. El derrumbe dejó ataúdes dañados y restos expuestos en la zona afectada.

Cementerio afectado por sismo
Cementerio afectado por sismo Andina

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 20/05/2026

Síguenos en Google News Google News

El fuerte sismo de magnitud 6.1 que remeció la región Ica no solo dejó daños en viviendas, centros educativos y vías, sino también una escena de profundo impacto en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. 

Fuerte sismo de magnitud 6.1 en Ica provoca daños

El antiguo cementerio de Saraja sufrió el colapso de varios nichos, dejando ataúdes dañados y restos expuestos, lo que encendió la alerta de las autoridades y obligó a desplegar acciones de emergencia en el camposanto.

El derrumbe se produjo en uno de los pabellones del cementerio tras el movimiento telúrico ocurrido el martes 19 de mayo, cuyo epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de Ica. La magnitud del daño generó preocupación entre los familiares de las personas sepultadas en la zona afectada, debido a la exposición de nichos destruidos y la necesidad de intervenir de manera inmediata.

Colapso de nichos genera alarma en histórico camposanto

El impacto del sismo dejó comprometida parte de la estructura del cementerio antiguo de Saraja, considerado uno de los recintos funerarios más tradicionales de Ica. Reportes preliminares señalaron que al menos una decena de nichos colapsaron, aunque otras evaluaciones advirtieron que la cifra de estructuras afectadas podría ser mayor. 

SISMO remece al Perú HOY, miércoles 20 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el último reporte del IGP
Lee también

SISMO remece al Perú HOY, miércoles 20 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el último reporte del IGP

El desplome dejó escombros, ataúdes dañados y restos humanos expuestos, una situación que obligó al cierre del área comprometida para evitar riesgos adicionales. Las autoridades de la Beneficencia Pública de Ica activaron un plan de respuesta para retirar escombros, asegurar el sector y coordinar la intervención con entidades como Defensa Civil, la Policía, el Ministerio Público y personal de salud, mientras se evaluaba el procedimiento para el tratamiento y sepultura de los restos afectados.

Más de 20 heridos, nichos colapsados, universidades y ...

Familias serán contactadas y no asumirán gastos

Como parte de la respuesta, las autoridades informaron que se convocaría a los familiares de los difuntos sepultados en los nichos dañados para coordinar el retiro y una eventual reubicación hacia otro cementerio de la ciudad. Además, se indicó que los costos de este proceso serían asumidos por la propia institución, en medio de la emergencia.

TERCER SISMO se registra en el Perú HOY, martes 19 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP
Lee también

TERCER SISMO se registra en el Perú HOY, martes 19 de mayo: Conoce el epicentro y magnitud, según el IGP

El sismo de 6.1 dejó una huella visible en Ica, pero el colapso en el cementerio antiguo de Saraja mostró una de las imágenes más dramáticas de la emergencia. Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, las autoridades buscan dar una respuesta rápida a las familias afectadas y evitar que el histórico camposanto enfrente mayores riesgos ante posibles réplicas

Temas relacionados Cementerio Ica Sismo temblor

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA