Ed Sheeran en Lima: ATU anuncia desvíos cerca al Estadio Nacional por concierto del británico

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Quedan pocas horas para que Ed Sheeran se reencuentre con sus fanáticos en el Perú en un multitudinario concierto que se realizará en el Estadio Nacional sobre la noche de este miércoles 20 de mayo. El cantante británico interpretará lo mejor de su repertorio frente a miles de seguidores que abarrotarán el coloso de José Díaz.

Anuncian desvíos por concierto de Ed Sheeran

A raíz de este espectáculo musical, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció una serie de anuncios alrededor del primer escenario deportivo del país para evitar cualquier tipo de inconveniente.

Para comenzar, la calle José Díaz, el jirón Madre de Dios y la auxiliar de la Vía Expresa de Paseo de la República, en sentido al sur, serán cerradas desde las 8:00 de la mañana de este miércoles 20 de mayo hasta las 11:00 de la noche por el concierto de Ed Sheeran.

En ese sentido, los ciudadanos que busquen trasladarse hacia el sur desde el centro de Lima deberán tomar la avenida Arequipa, luego la avenida Alejandro Tirado para finalmente ingresar a la Vía Expresa. Mientras los que circulen con destino al Cercado, deberán ir por la avenida Petit Thouars, tomar la calle José Gálvez y luego abordar la avenida Bausate y Meza.

ATU anuncia desvíos por concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional.

"Este miércoles 20 de mayo se aplicarán desvíos vehiculares en los alrededores del Estadio Nacional por el concierto de Ed Sheeran. Planifica tu ruta con anticipación, toma precauciones y respeta las indicaciones del personal de tránsito e inspectores municipales", indicaron.

Banda de Ed Sheeran toca 'Cariñito' en bar de Miraflores

Y en la previa de la presentación del galardonado artista británico en el coloso de José Díaz, la banda que tocará sus mejores éxitos protagonizó un comentado momento en un bar de Miraflores durante la noche de este martes 19 de mayo.

Los músicos, junto a Lucho Quequesana, recibieron una importante ovación por los asistentes a este pub nocturno luego de interpretar el popular tema 'Cariñito' el cual se ha convertido en una especie de himno para el público nacional.

Fueron varios minutos donde los espectadores disfrutaron de diferentes temas donde se mostró un adelanto de lo que se verá esta noche durante la presentación del británico.

En resumen, la ATU anunció una serie de desvíos alrededor del Estadio Nacional debido al concierto de Ed Sheeran programado para este miércoles 20 de mayo. Por ello, instaron a los conductores a tomar las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.