Ladrón detenido junto a banda criminal en El Agustino justificó asalto: "Robo por mi perrito que está mal jefe"

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un hecho insólito ha sucedió en medio de un operativo desarrollado por la Policía Nacional del Perú en el distrito de El Agustino, donde un ladrón que fue detenido intentó justificar su participación en un robo dando una respuesta que llamó la atención de las autoridades.

Ladrón justificó acto delictivo ante la PNP

El sujeto, quien es sindicado como integrante de una banda criminal fue reducido junto a otros sospechosos, con quienes se dedicaría a realizar robos en manada aprovechando los periodos de congestión vehicular, en plena luz del día, en la avenida Riva Agüero, generando temor en transeúntes y vehículos que se trasladan por la concurrida vía.

En ese sentido, mientras era trasladado para su intervención, los agentes policiales confrontaron al delincuente identificado para saber cuál era la razón por la cual hurtaba. Al respecto, admitió que cometía este tipo de actos delictivos debido a que su mascota se encontraba mal de salud y requería de dinero para poder costear la operación que necesitaba a fin de poder mejorar.

"Yo robo por mi perrito que está mal jefe. Tiene una operación", manifestó el tipo con un tono de voz baja a modo de arrepentimiento por lo que cometió. Y por si fuera poco, otro de los detenidos también alegó que robaba porque su hijo presentaba un cuadro de salud complicado.

Banda criminal 'La jauría de Rivagüero' es desarticulada

Hay que mencionar que la escena protagonizada por el facineroso se enmarca en medio de la captura de los integrantes de la banda criminal 'La jauría de Rivagüero' que, de acuerdo a información de las autoridades, se dedicaba al robo de pertenencias aprovechando el tránsito lento ocasionado por la congestión vehicular en el distrito de El Agustino.

Los integrantes de esta red delincuencial aprovechaban que el semáforo se encuentre en rojo para poder llevar a cabo sus fechorías. Operaban en plena avenida Riva Agüero en la esquina con Nicolás Ayllón. Abrían las puertas de las unidades móviles para robar la mercadería así como también asaltar a los propios conductores.

No obstante, los movimientos de estos delincuentes estaban siendo monitoreados por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de El Agustino. Ello permitió la rápida intervención de el grupo Terna del Escuadrón Verde de la Policía Nacional quienes interceptaron un vehículo en el que en su interior hallaron jeringas y agujas valorizadas en 10 mil soles que tenían como destino la Dirección de Salud de Lima Este.

La PNP identificó como presunto cabecilla a Carlos Moreno Carmen, alias Laifun. También figuran Raúl Pinto Catalau Uresti, alias Perro Flaco; Carlos Huamán Sánchez, alias Bobby; y Diego Araujo Quintero, alias Macuchi.