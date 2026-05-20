Municipalidad del Callao presenta iniciativa al Congreso que busca reorganizar centros juveniles

20/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que la delincuencia, extorsión y sicariato han crecido a pasos agigantados en gran parte del país. En la actualidad, este flagelo cobra vidas en diversos puntos del Perú por parte de criminales que exigen el pago de cupos a ciudadanos, empresas, transportistas y otros sectores que continúan trabajando a pesar del miedo.

Preocupa constante presencia de menores de edad

Para colmo de males, en el último tiempo se ha evidenciado la alarmante presencia de menores de edad en el mundo del hampa. Incluso, decenas de estos jóvenes se convierten en asesinos por dinero empujados principalmente por las organizaciones criminales que operan en la actualidad.

Al respecto, el alcalde del Callao, César Pérez, conversó con Exitosa dejando algunas propuestas para abordar esta problemática. Para comenzar, el burgomaestre exigió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cree nuevos centros juveniles con la finalidad de reformar a los adolescentes que caen en el mundo de la delincuencia.

De acuerdo a su parecer, el principal objetivo del sistema penal es la resocialización de los condenados para devolverlos a la sociedad como mejores personas, más aún si se trata de menores de edad.

"Nosotros estamos pidiendo que estos menores de edad que no pueden ir a Maranguita el Ministerio de Justicia pueda generar centros juveniles de reclusión donde puedan resocializar porque el fin supremos de los centros penitenciarios es la resocialización del individuo y en este caso son nuestros hijos", indicó.

🔴🔵 #HablemosClaro💬💬 | En entrevista para Exitosa, el alcalde del Callao, César Pérez, señaló ha presentado una iniciativa legislativa para modificar y reorganizar los centros juveniles de rehabilitación. Indicó que en estos lugares delincuentes mayores están formando a... pic.twitter.com/eFWz9KChuF — Exitosa Noticias (@exitosape) May 20, 2026

Además, Pérez exigió a las autoridades una mayor intervención contra el crimen organizado, especialmente hacia las bandas que vienen adiestrando y utilizando adolescentes para cometer sus fechorías.

"El Estado tiene que intervenir porque no podemos permitir que bandas organizadas puedan utilizar a nuestros niños y jóvenes para crímenes", añadió.

Presenta ley para reformar centros juveniles

En esa misma línea, César Pérez reveló que todas estas propuestas mencionadas han sido plasmadas en un proyecto de ley que ya le fue presentado a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República. Según precisó, el titular de la Mesa Directiva del Parlamento le dio su palabra para elevar esta iniciativa en busca de reformar el sistema penitenciario juvenil en el país.

"Hemos hablado con el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, y como Municipalidad Provincia del Callao está proponiendo esto como una iniciativa legislativa. Mañana, Dios mediante, se está probando por el Consejo Municipal y lo estamos elevando a la presidencia del Congreso", finalizó.

En resumen, el alcalde del Callao, César Pérez, presentó un proyecto de ley que busca reorganizar los centros juveniles del Perú debido a la presencia de menores de edad en el mundo criminal.