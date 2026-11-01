¿Viajas a Machu Picchu? Ministerio de Cultura fija el aforo oficial y nuevas normas de visita a la ciudadela inca

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de equilibrar la reactivación turística con la preservación del patrimonio milenario, el Ministerio de Cultura ratificó este domingo 1 de noviembre las disposiciones relativas a la afluencia de visitantes al Santuario Histórico de Machu Picchu, de cara a las cada vez más cerca fiestas de fin de año.

Aforo se mantiene en temporadas altas

De acuerdo con la normativa vigente, el aforo regular se mantendrá en un máximo de 4,500 visitantes por día, mientras que en los periodos catalogados como temporada alta, la capacidad de carga máxima se incrementa hasta los 5,600 visitantes diarios.

Las fechas oficiales de alta afluencia contempladas para este ciclo comprenden el 1 de enero, los días de Semana Santa, el periodo extendido del 19 de junio al 2 de noviembre, y el cierre de año (30 y 31 de diciembre), garantizando un control riguroso de los flujos turísticos mediante la plataforma oficial de reservas.

Modificatorias de uso sostenible: nueva Ruta 3-C y ajuste de horarios

La reciente Resolución Ministerial N° 000407-2026-MC introduce cambios trascendentales en el Reglamento de uso sostenible y visita turística para la conservación de la Llaqta.

Entre las principales novedades destaca la incorporación oficial de la Ruta 3-C (Gran Caverna) como una opción alterna dentro del Circuito 3 durante las temporadas altas, con un horario de ingreso permitido hasta las 10:00 a.m., un tiempo estimado de recorrido de cuatro horas y retorno límite a mediodía.

Asimismo, la norma establece unificadamente el adelanto en el horario máximo de ingreso a todas las rutas alternas (como las montañas Machupicchu, Waynapicchu y la Gran Caverna) hasta las 10:00 a.m., buscando resguardar los tiempos óptimos de desplazamiento y seguridad.

Del mismo modo, se fija como límite de salida desde la cima de las montañas las 12:00 p.m., detallando tiempos máximos de permanencia combinada que alcanzan las 6 horas y media para la Ruta 1-A y 5 horas y media para la Ruta 3-A. Estos cambios se implementarán oficialmente desde el 1 de enero de 2027, con previa configuración en la plataforma TuBoleto.

Nuevo estudio de capacidad de carga

En paralelo las entidades del Estado continúan afinando los instrumentos técnicos para el manejo a largo plazo del principal destino turístico del país. Recientemente, durante una sesión de la Unidad de Gestión de Machupicchu (UGM), se puso sobre la mesa la actualización del Estudio de Capacidad de Carga y Límite de Cambio Aceptable.

Las autoridades reafirmaron que este nuevo estudio científico permitirá contar con una sólida base técnica para adoptar decisiones informadas sobre el comportamiento de los visitantes, la conservación óptima del patrimonio pétreo y el fortalecimiento de la calidad de los servicios turísticos en el entorno.

La consolidación de estas disposiciones reafirman así el compromiso por salvaguardar la integridad de Machu Picchu, asegurando que la maravilla mundial mantenga su sostenibilidad frente a los desafíos del turismo contemporáneo.