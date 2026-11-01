Fenómeno El Niño también golpea a Estados Unidos: lluvias intensas inundan las calles de Arizona y Colorado

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las fuertes lluvias registradas durante este fin de semana han desatado una severa emergencia climática en amplias zonas del suroeste de Estados Unidos, afectando principalmente a los estados de Arizona y Colorado.

Según reportes meteorológicos, si bien las precipitaciones más intensas asociadas al fenómeno El Niño suelen concentrarse en el invierno norteamericano, el calentamiento oceánico y la sucesión de tormentas tropicales han hecho que la humedad inunde la región desde el mes de septiembre, amenazando récords históricos de acumulación de agua.

Expertos del Servicio Meteorológico Nacional señalaron que diversas localidades están recibiendo en pocos días una cantidad de lluvia equivalente a lo que normalmente precipita en dos o tres meses. Esta situación ha dejado los suelos completamente saturados, incapaces de absorber más humedad y elevando el peligro de desbordamientos.

Crecidas históricas y evacuaciones de emergencia

La situación ha alcanzado niveles críticos en comunidades montañosas y valles. En Pagosa Springs (Colorado), las autoridades alertaron sobre una inundación potencialmente catastrófica ante la previsión de que el río San Juan supere los 5.8 metros de altura, rebasando los registros históricos de eventos pasados como la devastadora crecida de 1911.

Ante ello, la oficina del sheriff ordenó a la ciudadanía la evacuación inmediata de zonas bajas cercanas a los ríos San Juan, Blanco, Navajo y Piedra.

FLOOD DAMAGE ‼️: Torrential rainfall has washed out sections of Colorado roadways, causing significant damage and forcing closures. Officials warn travelers to prepare for additional flooding that could prompt more safety closures. pic.twitter.com/VFERVFeF2J — FOX Weather (@foxweather) October 26, 2026

Paralelamente, en Sedona y Camp Verde (Arizona), las autoridades emitieron órdenes de evacuación obligatoria debido al desborde de Oak Creek y el río Verde. Equipos de bomberos y policías locales han desplegado complejos operativos de rescate acuático para auxiliar a personas atrapadas en viviendas anegadas y vehículos arrastrados por corrientes fangosas.

Fire crews in Sedona, Arizona, carried out water rescues as flooding hit the area over the weekend.



Flood watches were in effect Sunday across much of Arizona, portions of southern Utah, southwestern Colorado, northwestern New Mexico and southern Nevada. https://t.co/ElcYtLz6EE pic.twitter.com/bAEDhob9yn — ABC News (@ABC) November 1, 2026

El llamado urgente de los líderes estatales ante el peligro inminente

Ante la magnitud de la emergencia, las autoridades gubernamentales han intensificado los llamados a la prudencia y la obediencia de los protocolos de seguridad.

El gobernador de Colorado, Jared Polis, emitió un comunicado oficial y un mensaje de urgencia dirigido a los habitantes del suroeste del estado, enfatizando la gravedad de la situación mediante directrices operativas para salvaguardar a la ciudadanía.

"Exhorto a los coloradenses del suroeste de Colorado, particularmente a aquellos en el condado de Archuleta y Pagosa Springs, a que atiendan de inmediato las órdenes locales de evacuación, ya que las inundaciones históricas pronosticadas amenazan la región", señaló el mandatario.

I am urging Coloradans in southwestern Colorado, particularly those in Archuleta County and Pagosa Springs, to immediately heed local evacuation orders as forecasted historic flooding threatens the region. The San Juan River is forecast to rise above historic flood levels and more than 6 feet higher than last weekend, creating extremely dangerous flood conditions. Coloradans in affected areas should sign up for local emergency alerts immediately, follow instructions from local authorities, and check https://t.co/dHH90za1JG for closures and evacuation routes before traveling. — Governor Jared Polis (@GovofCO) November 1, 2026

La crisis desatada por las tormentas de El Niño en Arizona y Colorado evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura regional frente a fenómenos climáticos extremos, obligando a los gobiernos estatales a mantener la alerta roja y coordinar rescates continuos mientras persisten las amenazas de nuevas precipitaciones.