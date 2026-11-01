Ministro de Trabajo, Juan Sheput, asegura que el Gobierno no evalúa la suspensión perfecta de labores

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, sostuvo que el Gobierno no está evaluando la suspensión perfecta de labores debido a que es un mecanismo que está vigente hace más de 30 años.

Asimismo, puntualizó que, en comparación con lo ocurrido con la pandemia, gestionará para que el dispositivo pueda salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Suspensión perfecta está vigente hace más de 30 años

Juan Sheput explicó que el Gobierno no está evaluando implementar la suspensión perfecta de labores, pues se trata de un mecanismo contemplado en una ley vigente desde hace más de tres décadas. Además, detalló las tres alternativas a las que pueden recurrir las empresas cuando se ven obligadas a paralizar sus actividades.

"No es que el Gobierno esté evaluando la suspensión perfecta. Este mecanismo forma parte de una ley vigente desde hace más de 30 años, que establece que, si una empresa atraviesa algún evento que la obliga a dejar de operar o brindar sus servicios, puede recurrir, sin necesidad de intervención del Estado, a tres alternativas: primero, el teletrabajo; segundo, las vacaciones forzadas; y tercero, la suspensión perfecta o imperfecta de labores", afirmó.

Diferencias entre suspensión perfecta e imperfecta

El titular del sector de Trabajo precisó las diferencias entre ambas modalidades y señaló que las empresas pueden solicitar la suspensión perfecta de labores ante la Sunafil, incluso sin que exista un fenómeno climático que afecte sus operaciones.

"La perfecta es cuando se paga, y la imperfecta es cuando no. Cualquier empresa puede acudir a eso, inclusive en la Sunafil, sin necesidad del fenómeno El Niño, hay pedidos de suspensión perfecta", detalló.

Gobierno buscará proteger los derechos laborales

Finalmente, Sheput indicó que buscará perfeccionar este mecanismo, tomando como referencia lo ocurrido durante la pandemia de la COVID-19, con el objetivo de evitar posibles abusos y garantizar los derechos de los trabajadores.

"Lo que voy a señalar es que ese mecanismo, tal como se hizo con el COVID, podríamos perfeccionar para garantizar los derechos laborales, para que no hayan situaciones abusivas", sostuvo.

De esta manera, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que el Ejecutivo esté contemplando aplicar la suspensión perfecta de labores y recordó que se trata de un mecanismo establecido en la legislación peruana desde hace más de tres décadas.