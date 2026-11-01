Universitario aplasta 3-1 a Atlético Grau: Lapadula, Polo y Alzugaray lideraron la remontada en el Clausura

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes consiguió una victoria por 3-1 frente a Atlético Grau este domingo 1 de noviembre, en el estadio Mansiche de Trujillo. El equipo crema comenzó perdiendo, pero remontó con anotaciones de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lisandro Alzugaray.

Atlético Grau sorprendió, pero Andy Polo consiguió el empate

El conjunto piurano abrió el marcador durante los primeros minutos del encuentro. Adrián Fernández adelantó a Atlético Grau a los siete minutos, luego de aprovechar un rebote dentro del área de Universitario y vencer al guardameta Diego Romero con un cabezazo.

La respuesta del cuadro merengue llegó poco después, cuando Andy Polo protagonizó una acción individual por el sector derecho. El futbolista recibió el balón, realizó un movimiento para superar a su marcador y sacó un remate de zurda que terminó dentro del arco.

El empate llegó a los 18 minutos, cuando Polo consiguió vencer al portero Patricio Álvarez. La jugada comenzó con un pase de Jairo Concha, quien encontró al extremo crema para que definiera y estableciera el 1-1 en el estadio Mansiche.

El encuentro continuó con ambos equipos buscando modificar el resultado, pero el marcador no volvió a moverse durante la primera mitad. Universitario consiguió igualar antes del descanso y mantuvo sus opciones de conseguir los tres puntos en territorio trujillano.

El compromiso correspondió a la decimoquinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El partido también marcó el regreso de Fabián Bustos al banquillo de Universitario, después de cumplir una sanción que lo había mantenido fuera de la dirección técnica.

Lapadula y Alzugaray completaron la remontada crema

En el segundo tiempo, Universitario salió decidido a buscar el gol de la ventaja. Los cambios realizados por el entrenador le dieron mayor impulso al ataque y, a los 69 minutos, llegó el 2-1. 'El Bambino' aprovechó una asistencia de César Inga para poner arriba al cuadro crema.

Siete minutos después, Lisandro Alzugaray amplió la ventaja con un golazo de tiro libre. El argentino ejecutó desde larga distancia y venció al arquero Patricio Álvarez para establecer el 3-1 en el estadio Mansiche.

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Con los tantos de Andy Polo, Lapadula y Alzugaray, Universitario completó la remontada en Trujillo. El equipo había comenzado perdiendo, pero logró darle vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos ante Atlético Grau.

El triunfo por la fecha 15 le permitió al conjunto crema alcanzar los 30 puntos y ubicarse en el primer lugar del Torneo Clausura, a la espera de los resultados de sus perseguidores. Así, Universitario consiguió una victoria importante en su lucha por quedarse con el campeonato.