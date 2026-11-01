'Mondonguito' supera fuerte infección, pero su hija lanza advertencia: "Ya no podrá regresar a trabajar"

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cómico ambulante 'Mondonguito' atraviesa una nueva etapa de su hospitalización tras superar la fuerte infección que complicaba su salud. Aunque presenta una pequeña mejoría, el artista continúa conectado a un respirador artificial.

Mondonguito supera infección, pero continúa con respirador artificial

En declaración con Trome, su hija Patricia Zubiate, explicó que los médicos lograron controlar la infección que afectaba a su padre. Sin embargo, la fibrosis pulmonar continúa comprometiendo su capacidad respiratoria y necesita asistencia para mantenerse estable durante su recuperación.

Asimismo, explicó que los especialistas todavía necesitan observar cómo evoluciona el artista durante las próximas semanas. Por ello, su permanencia en el hospital continúa mientras recibe atención médica. La familia espera que pueda avanzar favorablemente antes de recibir el alta médica.

"La fuerte infección que mi papá tenía ha sido controlada gracias a Dios y hay una pequeña recuperación en su salud. Sin embargo, él se mantiene con el respirador porque está débil y la fibrosis ha afectado sus pulmones", señaló.

El cómico se encuentra en recuperación.

También contó que los médicos le recomendaron esperar aproximadamente dos semanas para evaluar los siguientes avances. Además, le adelantaron que, cuando abandone el centro médico, deberá continuar utilizando un respirador artificial, debido a las dificultades que presenta para respirar.

"El médico nos ha dicho que debemos de esperar un par de semanas más para ver cómo avanza, pero ya me dijo que al salir tendrá que estar con respirador sí o sí", indicó.

La hospitalización de 'Mondonguito' se produjo tras presentar problemas de salud cuando se encontraba en Chiclayo. Más tarde, fue trasladado a Lima e internado en el Hospital Cayetano Heredia.

Hija de Mondonguito descarta su regreso a los escenarios y anuncia ayuda

La situación médica también tendrá consecuencias en su actividad artística. Patricia Zubiate confirmó que su padre ya no podrá continuar realizando sus tradicionales espectáculos de humor en parques y plazas, debido al estado de sus pulmones y a las dificultades que enfrenta.

"Ya no podrá regresar a trabajar como lo estaba haciendo, su salud es primero y se encuentra muy afectada", exhortó.

Actividad

La iniciativa lleva por nombre 'La pollada teletón' y se realizará el viernes 6 de noviembre en el parque El Porvenir, ubicado en el distrito de La Victoria. La actividad reunirá a diferentes figuras del espectáculo peruano para colaborar con el humorista y su familia.

De esta manera, 'Mondonguito' enfrenta una recuperación que requerirá asistencia respiratoria y cuidados médicos, además de dejar sus presentaciones humorísticas en parques y plazas. Mientras continúa su hospitalización, sus colegas preparan una actividad benéfica para apoyar económicamente al recordado cómico ambulante.