Fenómeno El Niño: estos son los problemas a la piel que alerta EsSalud ante la llegada de altas temperaturas

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente al incremento de las temperaturas pronosticadas por el Fenómeno El Niño, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió una alerta preventiva sobre los riesgos directos que el calor extremo y la radiación solar representan para la salud cutánea, afectando con mayor énfasis a niños, adultos mayores y personas con condiciones preexistentes.

El Dr. Carlos Salas Rivera, dermatólogo del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que el bochorno y las altas temperaturas derivadas de esta temporada pueden desencadenar o exacerbar los síntomas de patologías crónicas como la rosácea (enrojecimiento, ardor y lesiones faciales) y la dermatitis seborreica (inflamación y descamación en el rostro y el cuero cabelludo).

Asimismo, el especialista advirtió que los pacientes con enfermedades autoinmunes, tales como el lupus eritematoso, deben extremar sus precauciones debido a que la radiación ultravioleta puede desencadenar o agravar sus manifestaciones clínicas.

Medidas de prevención y protección frente a la radiación solar

El especialista recordó que la exposición prolongada y acumulada a la radiación ultravioleta eleva significativamente el riesgo de sufrir quemaduras, envejecimiento prematuro y cáncer de piel a largo plazo.

Por ello, EsSalud recomendó adoptar hábitos protectores de manera constante, tales como mantenerse hidratado consumiendo agua durante el día, buscar ambientes frescos y ventilados, y evitar las actividades al aire libre en las horas de mayor intensidad solar.

Golpe de calor.

Como parte fundamental del cuidado diario, se aconsejó el uso de protector solar de amplio espectro con un factor de protección (FPS) de 30 o superior, reaplicándolo según las indicaciones, y complementarlo con el uso de prendas ligeras, sombreros de ala ancha y lentes con protección ultravioleta.

Asimismo, se recordó estar atentos a signos de alarma como el golpe de calor ante temperaturas corporales muy elevadas o desmayos.

Minsa advierte que el calor también afecta a los medicamentos

En paralelo a las alertas sanitarias ante las altas temperaturas del Fenómeno El Niño, el Ministerio de Salud (Minsa) advirtió también que el calor ambiental también puede alterar la calidad y eficacia de los productos farmacéuticos almacenados en los hogares, representando un riesgo silencioso para los pacientes.

Durante una feria informativa impulsada por la Digemid, la viceministra de Salud Pública, María Sofía Cuba, señaló que la ola de calor no solo impacta en enfermedades como el dengue, sino que compromete la efectividad de los tratamientos médicos si es que no se conservan de forma adecuada.

Por ello, el Minsa instó a la población a guardar los medicamentos en espacios frescos, ventilados y alejados de fuentes de calor directo, exhortando además a evitar la automedicación y el comercio ilegal de productos farmacéuticos.

Las alertas sanitarias subrayan la necesidad de adoptar una cultura de prevención integral frente a las olas de calor del Fenómeno El Niño, abarcando tanto el cuidado riguroso de la piel ante la radiación ultravioleta como la correcta conservación de los medicamentos en el ámbito doméstico.