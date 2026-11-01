MTPE aprueba protocolo para proteger a trabajadores ante lluvias, inundaciones y altas temperaturas ante 'El Niño'

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó un protocolo nacional para reforzar la seguridad y salud de los trabajadores frente al Fenómeno El Niño. La medida contempla acciones ante lluvias intensas, inundaciones y altas temperaturas, además de procedimientos para responder a emergencias y retomar las actividades laborales de manera segura.

¿Qué medidas deberán aplicar las empresas ante el fenómeno El Niño?

El protocolo contempla cuatro etapas para proteger al personal: prevención, preparación, respuesta y retorno seguro. Las empresas deberán incluir estas medidas en sus sistemas de seguridad laboral, con acciones destinadas a evitar accidentes y problemas de salud durante las emergencias provocadas por el fenómeno El Niño.

Como parte de la prevención, los empleadores deberán revisar las condiciones de sus instalaciones, reconocer posibles peligros y organizar planes de emergencia. También tendrán que preparar a sus trabajadores, contar con equipos para atender incidentes y establecer rutas de evacuación ante posibles inundaciones y otros eventos climáticos.

Las altas temperaturas también forman parte de las situaciones contempladas. Para proteger al personal durante las jornadas laborales, el protocolo establece medidas como garantizar el acceso a agua, habilitar espacios con sombra y organizar pausas de descanso para quienes estén expuestos al calor.

En las zonas afectadas por inundaciones, las empresas deberán prestar atención a los riesgos de contacto con instalaciones eléctricas, aguas residuales, lodo y residuos peligrosos. Además, tendrán que aplicar procedimientos de emergencia y revisar las condiciones de los centros laborales antes de autorizar el regreso de sus trabajadores.

¿Por qué se aprobó el protocolo de seguridad laboral?

La aprobación del protocolo responde a las previsiones del fenómeno El Niño 2026-2027. Según el comunicado del 28 de septiembre, El Niño Costero mantendría una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, mientras que el fenómeno en la región Niño 3.4 alcanzaría una magnitud muy fuerte durante ese periodo.

La medida también toma en cuenta los estados de emergencia establecidos mediante los decretos supremos N.° 097-2026-PCM y N.° 124-2026-PCM. Asimismo, recoge el trabajo de una comisión integrada por representantes del Gobierno, sindicatos y gremios empresariales, que acordaron 13 recomendaciones para afrontar los efectos del fenómeno climático en el ámbito laboral.

Por ello, el MTPE oficializó la aprobación mediante la RM N.° 341-2026-TR, publicada este 1 de noviembre. Con esto, el sector establece medidas de prevención y respuesta para que los empleadores protejan a sus trabajadores ante los riesgos del fenómeno El Niño.