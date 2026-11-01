ONP inicia el pago de pensiones de noviembre: revisa cuándo te toca cobrar

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Más de 819 mil pensionistas recibirán el pago de la ONP correspondiente a noviembre desde este viernes 6. La Oficina de Normalización Previsional estableció un cronograma escalonado para los asegurados del régimen 19990, mientras otros grupos cobrarán en fechas específicas.

¿Cuándo cobrarán los pensionistas de la ONP según su apellido?

El desembolso alcanzará a 819 104 asegurados en todo el país y se realizará hasta el jueves 12 de noviembre. Los beneficiarios podrán retirar el dinero en bancos, cajeros automáticos, ventanillas y agentes autorizados.

Los pensionistas del Decreto Ley 19990 recibirán el abono de acuerdo con la primera letra de su apellido paterno. El calendario empieza el viernes 6 y continuará durante los siguientes días hábiles, con grupos distribuidos alfabéticamente hasta el miércoles 11 de noviembre.

El cronograma de pagos de la ONP para noviembre quedó establecido de la siguiente manera:

A - C: viernes 6 de noviembre

D - L: lunes 9 de noviembre

M - Q: martes 10 de noviembre

R - Z: miércoles 11 de noviembre

Los depósitos se realizarán en las entidades financieras autorizadas. Los pensionistas podrán cobrar mediante sus cuentas bancarias y utilizar los canales de atención disponibles, como cajeros automáticos, ventanillas y agentes, según las condiciones de cada institución.

📢 ¡Atención, pensionista ONP! 💰 Compartimos el cronograma de pago de pensiones correspondiente a noviembre de 2026. #CronogramaDePago https://t.co/AFfnXD0M6R November 1, 2026

Los bancos habilitados para recibir el pago de las pensiones de noviembre son:

Banco de la Nación

BBVA Perú

Banco GNB

BanBif

Interbank

Scotiabank

¿Qué pensionistas cobrarán el jueves 12 de noviembre?

El cronograma también incluye a 102 200 pensionistas de otros regímenes, quienes recibirán sus depósitos el jueves 12 de noviembre. Entre ellos figuran los beneficiarios de los decretos leyes 20530 y 18846, el Régimen Especial Pesquero y el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.

Los pensionistas que deseen cambiar de entidad bancaria pueden solicitarlo ante la ONP. Entre los servicios que pueden considerar al elegir otro banco figuran el cobro mediante carta poder y el acceso a préstamos personales.

Para consultas sobre el cronograma de pagos, los asegurados pueden comunicarse con ONP Te escucha, al teléfono (01) 634 2222, opción 1. La atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.

De esta manera, la ONP pagará las pensiones de noviembre a más de 819 mil asegurados, entre el 6 y el 12 de noviembre. Los beneficiarios del régimen 19990 deberán revisar la inicial de su apellido paterno para identificar su fecha de cobro.