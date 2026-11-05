Visita del papa a la Amazonía tendrá tres ejes: "escuchar, sembrar y celebrar", señala Ruth Mier

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, Ruth Mier, coordinadora de la Oficina de Proyectos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) mencionó que la llegada del papa León XIV a Pucallpa tiene tres ejes: "Escuchar, sembrar y celebrar" .

Pueblos indígenas tendrán voz

De acuerdo con la encargada del CAAP, al igual que en un encuentro que tuvo el papa Francisco con pueblos indígenas, en la que habrá con León también tendrán espacio para presentarse ante el sumo pontífice. Indicó que se hablará de la problemática existente con la minería ilegal en las comunidades.

"El primero que es escuchar está centrado en escuchar las problemáticas de la Amazonía y los pueblos indígenas son los que enfrentan con mayor medida la cantidad de problemas que en los últimos años se han vuelto más intensos, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas", señaló.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | En entrevista con Exitosa, Ruth Mier, coordinadora de la Oficina de Proyectos del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), se refirió sobre la llegada del papa León XIV a Pucallpa. Asimismo, destacó el trabajo de diálogo que mantiene con la Amazonía. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Sobre el segundo eje pastoral, indicó que "sembrar" se refiere a que no sea de un día, que el obispo de Pucallpa, Augusto Quijano, tiene la esperanza de que la visita del sumo pontífice deje un mensaje y que permita ver a la Amazonía como un lugar "lleno de vida" y no vacío, donde los problemas puedan enfrentarse.

Precisó que aún no se ha definido los nombres de quienes irán en representación de las comunidades indígenas. Sin embargo, sostuvo que hay una comisión de que viene trabajando junto con misioneras y organizaciones nacionales y regionales las presentaciones y los espacios de diálogo que tendrá.

Papa León XIV en Pucallpa

La visita apostólica del vicario de Cristo a esta ciudad dentro del departamento de Ucayali está programada para el 15 de noviembre próximo. Se espera a que arribe al Aeropuerto Internacional Capitán FAP David Abensur Rengifo a las 02:30 de la tarde proveniente del Cusco, de donde saldría a la 01:05 p.m.

A las 03:00 p.m. tiene programado un encuentro con los misioneros y representantes de pueblos amazónicos en el malecón Puerto Callao, donde dará un discurso. Luego, a las 04:45 p.m. ofrecerá una misa en la Villa Deportiva Regional y a las 07:05 p.m. estaría retornando a Lima antes del vuelo trasatlántico a Roma.

El papa León XIV llegará el próximo 15 de noviembre a Pucallpa como parte de su visita apostólica al Perú que empezará el 11 del mismo mes. Sobre ello, la coordinadora del CAAAP, Ruth Mier, señaló que los ejes de lo que tratará su presencia en la Amazonía son escuchar, sembrar y celebrar.