Marisol Pérez Tello cuestiona reordenamiento de reos y advierte falta de personal para requisas

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, cuestionó el plan de reordenamiento penitenciario anunciado por el Ejecutivo y advirtió que las cárceles enfrentan problemas que requieren medidas permanentes. Además, señaló que la falta de agentes del INPE dificulta reforzar los controles internos.

Pérez Tello cuestiona la política penitenciaria del Ejecutivo

Este pronunciamiento se dio luego que la presidenta Keiko Fujimori anunciara la reclasificación de internos a nivel nacional, así como el traslado de los delincuentes más peligrosos al penal de Challapalca. La medida fue presentada en medio de su visita al penal El Milagro, en Trujillo.

En entrevista con Exitosa, Pérez Tello sostuvo que el sistema penitenciario carece de una dirección definida y que esta situación también se refleja en las decisiones adoptadas para enfrentar la inseguridad dentro de los penales.

"Yo resumo como un problema y una falta de norte general y no es la excepción las cárceles", señaló.

La exministra también señaló que existen pocos profesionales especializados en la toma de decisiones y dificultades para convertir los anuncios y operativos en políticas públicas. Según explicó, las medidas anunciadas deben abordar los problemas estructurales que afectan al sistema penitenciario.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, cuestionó el plan de reordenamiento de reos anunciado por el Ejecutivo. Asimismo, mencionó que debido al hacinamiento penitenciario, las requisas deben... pic.twitter.com/zwIfZTKOJA — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

Hacinamiento carcelario exige requisas hasta tres veces por semana

Otro de los puntos abordados fue la situación de hacinamiento que afecta a los establecimientos penitenciarios. Pérez Tello mencionó que los 69 penales del país albergan aproximadamente a 107 mil internos, por lo que considera necesario incrementar las inspecciones para mantener el control de sus instalaciones.

"Deberían de haber requisas diarias, interdiarias a nivel nacional, pero no hay personal para eso", acotó.

La exministra explicó que las requisas deben realizarse de manera sorpresiva y constante, en lugar de limitarse a operativos previamente programados. Para ella, estas intervenciones permitirían detectar irregularidades y combatir la microcorrupción que puede presentarse dentro de los establecimientos penitenciarios.

"Pero 69 penales con 107,000 presos, necesitan una vigilancia, un monitoreo y una requisa, no programada, sino por lo menos sea de dos o tres veces a la semana", indicó.

Pérez Tello también se refirió a las intervenciones que buscan reforzar la seguridad penitenciaria y señaló que los internos conocen la dinámica de algunos operativos. Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de vigilancia y evitar que las inspecciones pierdan efectividad.

Por ello, Pérez Tello recordó que la mayor parte de la población penitenciaria recuperará su libertad en algún momento. En ese sentido, señaló que el 95 % de los internos saldrá de prisión, mientras que el 5 % cumple cadena perpetua, por lo que también deben considerarse las condiciones de seguridad y el funcionamiento de las cárceles.