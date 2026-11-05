Papa León en Chiclayo: presentan operativo especial de seguridad que contará con un helicóptero

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El papa León XIV llegará al Perú el 11 de noviembre próximo y su recorrido lo llevará a Chiclayo, lugar donde fue obispo entre 2015 y 2023. Para su regreso a esta ciudad, la Policía Nacional desplegará un operativo especial de seguridad, que incluirá un helicóptero que estará en alerta ante cualquier incidente.

Vigilancia desde el aire

Desde varias regiones se desplegarán efectivos hacia Lambayeque, incluido equipos de inteligencia y de intervención rápida. Al respecto, el jefe de la Región Policial lambayecana, general PNP Roberto Mercado Calderón, dio a conocer que están comprometidos la mayor parte de los agentes a su disposición.

Indicó que también se ha gestionado el refuerzo de personal especializado y unidades logísticas que den garantías a la protección del sumo pontífice, así como de los miles de fieles nacionales y extranjeros que llegarán a la región por su visita apostólica.

Para este importante evento se han incorporado motocicletas provenientes de Lima, equipos de inteligencia, unidades de intervención rápida y agentes especializados en la protección de personas. De igual forma, se ejecutaron ensayos y coordinaciones operativas que garanticen el desarrollo de las actividades del papa sin inconvenientes.

Presentación del operativo de seguridad en Chiclayo.

El principal implemento para la seguridad será el helicóptero EC 145, desarrollado por el grupo Eurocopter y que ya se encuentra en Chiclayo para atender emergencias que se puedan suscitar en las pampas de Pimentel, así como el traslado a Zaña. Se ha dispuesto la restricción de drones particulares.

De acuerdo con el general Mercado Calderón, la aeronave realizó sobrevuelos de reconocimiento, así como evaluaciones en tierra para comprobar las condiciones técnicas operativas. La tripulación contará con un médico, un paramédico y equipos de primera emergencia, y se cuenta con un centro de salud en caso de una evacuación aeromédica.

Papa León XIV volará a Cajamarca en helicóptero

Como parte de su recorrido por el norte, el papa León XIV visitará la localidad de Santa Cruz de Subchabamba, en Cajamarca, a donde llegará en un helicóterpo MI-17 de la Fuerza Aérea del Perú. Este vehículo aéreo fue elegido por cumplir con las características técnicas para desplazar a la comitiva papal.

Por las condiciones geográficas y meteorológicas del lugar, se permitirá un total de 17 personas abordo, pese a tener capacidad para 24. Se ha dispuesto que no solo cumpla labores de traslado, sino también de contingencia.

La Policía Nacional presentó el operativo especial que desplegará durante la visita del papa León XIV a Chiclayo, en Lambayeque, entre el 13 y 14 de noviembre. Además de motocicletas y unidades de intervención rápida, contará con un helicóptero que ofrecerá vigilancia aérea.