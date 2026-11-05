RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Control en los penales

INPE ejecutó cerca de 2,000 requisas en los 68 penales del país e incautó 434 celulares en los últimos sesenta días

Desde el 3 de setiembre, la entidad penitenciaria decomisó 663 accesorios telefónicos, 2,577 objetos punzocortantes y 66 antenas en los 68 establecimientos penitenciarios para fortalecer la seguridad.

En 60 días de gestión, el Grupo de Operaciones Especiales ejecutó cerca de 2,000
En 60 días de gestión, el Grupo de Operaciones Especiales ejecutó cerca de 2,000 Andina

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

Síguenos en Google News Google News

El INPE informó mediante una nota de prensa hoy 5 de noviembre que ha ejecutado 1,982 requisas (cerca de 2,000 requisas) en los 68 establecimientos penitenciarios a nivel nacional. Estas acciones se desarrollan desde el 3 de setiembre, fecha en la que inició la gestión de su titular, Abraham Lescano.

En esa línea, la institución impulsa sistemas de inteligencia y contrainteligencia durante estos 60 días de labores. Cabe mencionar que los operativos están a cargo de los agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes utilizan información de inteligencia penitenciaria para incautar objetos o sustancias prohibidas, además de detectar a las organizaciones criminales.

Decomiso de 434 celulares y traslado de 139 internos en 60 días

Durante las revisiones efectuadas en los últimos dos meses, el personal penitenciario retiró diversos artículos ilegales de los pabellones. Ante ello, el balance oficial registra la incautación de 434 celulares663 accesorios de celular, más de 10 kilos de droga2,577 objetos punzocortantes66 antenas.

No obstante, estas inspecciones se han intensificado específicamente en las cárceles declaradas en Estado de Emergencia, las cuales son ChallapalcaCochamarcaMiguel Castro CastroAncón ITrujillo Varones.

INPE requiere de una reforma estructural y contrainteligencia policial ante crisis carcelaria, afirma Enrique Valderrama
Lee también

INPE requiere de una reforma estructural y contrainteligencia policial ante crisis carcelaria, afirma Enrique Valderrama

Asimismo, por motivos de seguridad penitenciaria, se logró la reubicación de 139 internos de alta peligrosidad. Estos operativos fueronj ejecutados dentro del marco del Comando Unificado, con el apoyo de las Fuerza Aérea del Perú.

Intervención a cerca de 200 personas

Paralelamente, la entidad intensificó los controles a las visitas en las puertas de los penales para frustrar el ingreso de elementos no permitidos. Hasta la fecha, cerca de 200 personas fueron intervenidas en los accesos, logrando decomisar cerca de 30 celulares150 accesorios de celular682 gramos de droga.

Por otro lado, la actual administración aplica medidas de contrainteligencia para identificar posibles redes de complicidad que involucren a los trabajadores bajo una política de tolerancia cero frente a la corrupción, lo que conlleva a la suspensión y destitución.

Inpe: Comando Unificado halló droga, celulares y cargadores tras operativo en penal del Callao
Lee también

Inpe: Comando Unificado halló droga, celulares y cargadores tras operativo en penal del Callao

En esa línea, el personal es sometido a la prueba del polígrafo a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

Por último, los procesos de estas gestiones pasan por la supervisión inopinada del presidente de la entidad a las cárceles del país y el cambio, progresivo, de los directores de las oficinas regionales y de los penales. 

Temas relacionados Abraham Lescano Dirección Nacional de Inteligencia GOES INPE Policía Nacional del Perú Requisas en penales

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA