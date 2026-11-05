¿Aún no recibes los S/ 165? Más de 31 mil miembros de mesa aún no cobran su compensación, según ONPE

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde el 13 de octubre los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales empezaron a cobrar su compensación de S/ 165. Al respecto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ofreció una actualización, indicando que aún faltan 31 mil por tramitar.

A través de varios modos

Según el ente electoral, hasta el momento se ha depositado la cifra fijada en la Ley N° 32231 a 237 227 ciudadanos a través de varias modalidades, como las billetera digital Yape, Banco de la Nación y transferencias a cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú, BBVA o Scotiabank.

La ONPE dio a conocer que a través de la entidad bancaria estatal efectuaron el cobro 78 640 miembros de mesa, que lo hicieron presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en cualquier agencia a nivel nacional. Precisa que aún falta por acercarse a solicitar la compensación 31 977 peruanos.

🗳️ Si fuiste miembro de mesa en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y aún no cobras tu compensación económica, ¡estás a tiempo! 💰 Tienes hasta el 31 de diciembre para recibir tus S/ 165 en cualquier agencia del Banco de la Nación. 🔎 https://t.co/GiRUju2BIP #ERM2026 https://t.co/AH7aGCi8ox — ONPE (@ONPE_oficial) November 5, 2026

Además, señala que a través de Yape, hasta la fecha un total de 99 128 ciudadanos recibieron su pago por cumplir con su deber cívico, así como 46 959 por transferencia en el BCP, 8 911 al BBVA y 3 689 a Scotiabank.

Con ello, aún falta pagar a un 12 % de personas, que tendrán hasta el 31 de diciembre del presente año para realizarlo a través de las diversas modalidades habilitadas. La ONPE recordó que los ciudadanos pudieron elegir el modo y ante el rechazo de una entidad bancaria, la opción restante era por el Banco de la Nación.

¿Dónde revisar si tienes pendiente el pago?

Todas aquellos que fueron elegidos miembros de mesa en los comicios del pasado 4 de octubre pueden consultar si aún tienen pendiente el pago de la compensación en el portal oficial de la ONPE. Quienes todavía aparezcan en su base de datos como beneficiarios están a tiempo de cumplir con la solicitud.

El pago corresponde a los ciudadanos que ejercieron efectivamente con sus funciones encargadas durante las ERM 2026. Por tal motivo, si todavía figuran como beneficiarios pendientes deben acudir al Banco de la Nación dentro del plazo establecido para recibir el monto fijado.

Los 31 977 ciudadanos que fueron elegidos miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre y que aún no cobraron la compensación, están a tiempo de hacerlo. La ONPE les recordó que tienen hasta el 31 de diciembre de este año para realizar el trámite.