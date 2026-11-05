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Suspensión de vuelos hacia y desde Cusco: Indecopi orienta a pasajeros afectados tras cancelación por mal tiempo

Ante las condiciones climáticas, la entidad despliega personal en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en el terminal Alejandro Velasco Astete para informar sobre el derecho como consumidores a viajeros.

Mal tiempo genera suspensión de vuelos.
Mal tiempo genera suspensión de vuelos. Composición Exitosa

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 05/11/2026

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A través de una publicación en X, Indecopi informó que mantiene acciones de vigilancia frente a la suspensión de vuelos registrados desde y hacia la ciudad de Cusco debido al mal tiempo. Ante ello, el personal de la institución se encuentra desplegado para brindar orientación directa a todos los pasajeros afectados.

La labor de asistencia presencial se desarrolla tanto en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete como en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. En esa línea, el organismo busca garantizar que las empresas de transporte cumplan con informar y asistir a los ciudadanos perjudicados.

Indecopi informa a ciudadanos perjudicados

La entidad recordó las alternativas legales que respaldan a los consumidores frente a la postergación de sus viajes. Los usuarios cuentan con la facultad de gestionar soluciones ante LATAM o presentar sus quejas formales si consideran vulnerados sus derechos en el terminal aéreos del país.

Además, la publicación menciona que los ciudadanos pueden exigir la devolución de su dinero, optar por la reprogramación del vuelo o requerir el endoso del pasaje a favor de otro titular. Asimismo, tienen la opción de pedir el Libro de Reclamaciones para el registro de reclamos.

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Para recibir asistencia remota, el público puede escribir al WhatsApp Aeropuerto Lima mediante el número 985197624, el cual opera durante las 24 horas y los 365 días del año. De igual manera, se encuentra disponible el WhatsApp Aeropuerto Cusco a través del teléfono 987111156, con horario de lunes a viernes desde las 8.30 am. hasta las 5:30 p.m.

Mirtha Vásquez reporta cancelación de vuelos de LATAM en Cusco

Por otro lado, la senadora Mirtha Vásquez utilizó su cuenta oficial en la red social X para informar sobre la situación que atraviesan diversos viajeros en el terminal aéreo cusqueño. En su publicación, la legisladora cuestionó la interrupción de los servicios comerciales y la falta de respuestas hacia los usuarios por parte de la compañía de aviación.

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"En el aeropuerto de Cusco, nuevamente estamos varados varias personas. LATAM ha cancelado vuelos sin explicación alguna, pese a que no existe mal tiempo. ¿Quién asume los costos de los pasajeros? Nuestro trabajo parlamentario se ve interrumpido por el mal funcionamiento de esta empresa y nadie nos da soluciones", dijo la senadora Mirtha Vásquez.

Ante ello, el pronunciamiento de la parlamentaria menciona los inconvenientes para el traslado de las personas que aguardan en el aeropuerto. El reclamo deja claro la discrepancia sobre el estado del clima y la ausencia de medidas inmediatas para cubrir los gastos.

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