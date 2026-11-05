DRE Lima recomienda a centros educativos a considerar clases no presenciales ante lluvias intensas

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Frente a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas en la capital, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), recomendó a algunas instituciones educativas a considerar clases no presenciales para garantizar el bienestar de alumnos, docentes y personal escolar.

Monitoreo se ha reforzado

A través de un comunicado, el organismo instan a este cambio temporal a la virtualidad de las comunidad educativa. De adoptarse la medida, esta deberá ser comunicada a cada UGEL correspondiente a su jurisdicción para que realice el seguimiento tanto de las actividades educativas como las administrativas.

"La DRELM ha dispuesto que las siete UGEL refuercen el monitoreo de las instituciones educativas y coordinen con los directores la evaluación de las condiciones de seguridad ante lluvias intensas, aniegos, inundaciones y otros eventos naturales, como los sismos", señala parte del documento publicado.

Con esta disposición los directores de cada centro de enseñanza deberá realizar evaluaciones de las condiciones de seguridad de sus locales, tomando en cuenta la infraestructura de los servicios básicos y las vías de acceso. Además, deberán informar a la UGEL debida sobre cualquier riesgo o afectación que identifiquen, así como las medidas de protección adoptadas.

"Las UGEL deberán informar a la DRELM sobre los resultados de sus monitoreos y evaluaciones, los riesgos o afectaciones identificadas y las medidas implementadas. Esta información permitirá coordinar las acciones de respuesta y gestionar cuando corresponda, el apoyo a otras entidades competentes, reza el cuarto párrafo.

Cono Sur de Lima amaneció inundado

En las últimas horas las fuertes precipitaciones en la capital, sobre todo en distritos del sur, provocaron zonas inundadas o con aniegos, que afectaron la movilidad de peatones, como de vehículos motorizados. Así se vio en Villa el Salvador o Villa María del Triunfo, que llegó a registrar 10.4 milímetros en los últimos dos días.

Los centros educativos se vieron afectados en estas jurisdicciones, tal como se vio en el centro educativo Juan Pablo II de V.E.S. donde las lluvias causaron daños en carpetas y útiles escolares, por lo que su comunidad educativa pidió la intervención del Ministerio de Educación para recuperar los ambientes que fueron afectados.

Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la capital, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) recomendó a algunas instituciones educativas a considerar las clases no presenciales, para garantizar la seguridad del alumnado, profesores y personal, bajo coordinación con su UGEL respectiva.