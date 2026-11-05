REINFO: César Ipenza cuestiona proyecto de Juntos por el Perú que busca ampliar formalización hasta el 2028

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú para extender el REINFO hasta diciembre del 2028 recibió críticas de César Ipenza, vocero del Observatorio de Minería Ilegal. El especialista cuestionó la propuesta y recordó los antecedentes del partido hacia a la minería informal.

Ipenza cuestiona respaldo a mineros informales

En entrevista con Exitosa, Ipenza recordó que JP respaldó anteriormente a los mineros informales durante las protestas registradas en el Congreso anterior. Por ello, cuestionó que ahora la agrupación política impulse una nueva ampliación del proceso de formalización minera.

"No debemos dejar de olvidar que en el pasado no muy lejano del Congreso anterior, era el partido que hacía o daba todo el respaldo a los mineros informales durante las protestas", señaló, indicó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el vocero del Observatorio de Minería Ilegal, César Ipenza, se pronunció sobre el proyecto de ley presentado por Juntos por el Perú que busca ampliar el REINFO hasta diciembre del 2028. En ese sentido, cuestionó su... pic.twitter.com/462T9MjQ3c — Exitosa Noticias (@exitosape) November 6, 2026

El vocero se refirió al carácter excepcional que plantea la iniciativa legislativa para justificar la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Al respecto, cuestionó que se siga utilizando ese argumento cuando el proceso lleva más de dos décadas.

La propuesta legislativa fue presentada por la congresista Analí Márquez, integrante de JP, y plantea extender la vigencia del REINFO hasta diciembre del 2028. La iniciativa busca dar más tiempo a los mineros inscritos para continuar con los procedimientos de formalización.

Las siete ampliaciones del proceso de formalización

Otro de los cuestionamientos de Ipenza estuvo dirigido a la cantidad de prórrogas que ha tenido el proceso de formalización minera integral. Según explicó, ya se han aprobado siete ampliaciones, situación que, desde su perspectiva, vuelve más compleja la problemática que enfrenta el sector.

"Y para la autora de esta iniciativa, ¿no?, la señora Analí Márquez, le debo comentar si es que no lo sabe, que llevamos ya siete ampliaciones del proceso de formalización minera integral. Y sencillamente lo que hace es complejizar más la situación cuando simplemente es caja de resonancia de iniciativas de los propios mineros", explicó,

Documento

Además, el representante del Observatorio de Minería Ilegal cuestionó que las propuestas legislativas respondan a pedidos de los propios mineros. Durante su intervención, explicó que las sucesivas extensiones mantienen vigente una situación que debería resolverse mediante el proceso de formalización.

En otro momento, Ipenza señaló que entre los sectores beneficiados por estas medidas también habría mineros ilegales que se presentan como informales. Sobre este punto, expresó su rechazo a que continúen las prórrogas del registro.

De esta manera, César Ipenza cuestionó la ampliación del REINFO hasta 2028, recordó las siete prórrogas anteriores y criticó el proyecto de JP, presentado por Analí Márquez, por considerar que prolonga un proceso de formalización minera que lleva 23 años.